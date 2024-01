​TikTok wil dat je horizontale video’s gaat maken

As of today, TikTok is incentivizing users to post horizontal videos that are over one minute in length Sorry bout the shitty screenshot quality. The notification was only shared with a subset of users pic.twitter.com/7dKkXtOPAB

Het is wel goed dat het wil dat de video’s wat langer zijn, want je moet er wel je telefoon voor draaien. Niet dat dat zo veel werk is, maar mensen zullen het toch vervelend vinden om steeds de smartphone te draaien. Ook zou het handig zijn als TikTok de horizontale video’s dan wat meer zou groeperen, zodat je je telefoon horizontaal kunt houden terwijl je er door de collectie swipet.

@Help1ngHans you got this notice from Tiktok about horizontal videos? Maybe worth trying pic.twitter.com/oBAdg6R9oK

Met de grote telefoons die we tegenwoordig gebruiken is het natuurlijk heel prettig om een video in horizontale positie te bekijken. Toch is het wel even wennen: we zijn inmiddels gewend aan het filmen in verticale vorm en dus ook het kijken op die manier. Telefoons zijn ook gemaakt om verticaal vast te houden, niet zozeer horizontaal. Maar goed, als je Netflix kijkt, dan doe je dat natuurlijk ook horizontaal. Best opmerkelijk eigenlijk dat de streamingdienst nog niet met een verticaal videoformat is gekomen..

TikTok heeft er niet zelf actief over gecommuniceerd, maar het schijnt naar influencers een melding te sturen waarin ze worden aangeraden om horizontale video’s van meer dan een minuut te plaatsen. Als tegenprestatie zal TikTok de video’s 72 uur lang boosten. Om hier ook gebruik van te maken moet je meer dan drie maanden op TikTok zitten en de video’s mogen geen advertenties zijn of van politieke partijen komen.

This is now the most reposted post in history

YouTube

Maar goed, TikTok gaat er dus wel voor. Het is ook recent al met een nieuwe manier voor influencers gekomen om geld te verdienen, namelijk door video’s achter een paywall te kunnen zetten. Daarbinnen kun je dan videocollecties maken, waardoor je een soort serie-effect krijgt. TikTokkers kunnen hun volgers er geld voor vragen: van 1 dollar tot 190 dollar.

Toch zal TikTok het niet alleen maar doen uit een soort vriendelijkheid en het introduceren van “nieuwe” manieren van kijken. Het is er waarschijnlijk vooral op uit om YouTube te grijpen. Of tenminste, het publiek van YouTube. Als je immers ook op TikTok terechtkunt voor horizontale video’s, dan is er minder reden om naar YouTube te blijven gaan. Echter moet het daarvoor wanneer het gaat om creators wel wat meer gaan doen, want op YouTube Shorts krijgen zij meer betaald. En hoe tof een boost ook is, het is toch vaak de harde cash waar YouTubers voor gaan.

Het is ook de reden dat MrBeast, de grootste YouTuber ter wereld, nu een test doet met een video op X/Twitter: hij wil laten zien dat hij daarmee nooit zoveel geld kan verdienen als de miljoenen die hij genereert via YouTube. Het kan dus heel goed zijn dat het TikTok niet gaat lukken met de horizontale video’s, maar het doet in ieder geval een gooi naar succes.