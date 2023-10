​TikTok aangeklaagd: het is te verslavend

TikTok is te verslavend. Door het algoritme raken kinderen volledig verslingerd aan de app en de staat Utah vindt dat niet langer acceptabel. Het start dan ook een rechtszaak tegen het Chinese ByteDance, dat eigenaar is van TikTok.

Social media companies are illegally baiting our children into addictive and unhealthy use of their platforms. Today we announced a lawsuit against TikTok for that exact reason. This action follows the landmark legislation we signed requiring social media companies to protect… — Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) October 10, 2023

Het algoritme van TikTok Het slimme aan TikTok is niet eens alleen het algoritme: het is ook het feit dat er zoveel content op staat. Hierdoor ontstaat er een eindeloze schat aan video’s om te kijken en dat is dan ook precies wat het algoritme serveert. Het kijkt naar wat je blijft kijken, wat je liket, maar ook wat je juist wegswipet, om je zo precies die video’s aan te bieden die je wel leuk vindt. Daardoor blijf je kijken: TikTok ‘kent’ je. Dat het format van de video’s ook nog eens heel kort is, dat helpt weer om geen ‘dip’ of saai stuk in de video te krijgen, waardoor je toch blijft doorkijken. TikTok gaat ook altijd maar door. Zelfs als je één video selecteert dan blijft die loopen, en waar je zou denken dat je hem dan wel uitzet, ga je mede daardoor ook juist weer op zoek naar meer video’s. En op zoek is dan een groot woord, want TikTok geeft je meestal dingen al voordat je er ook maar naar vraagt. Jongeren gebruiken het zelfs als een soort Google, om hun informatie vandaan te halen, waardoor TikTok dacht: oke, we voegen er ook Google zoekresultaten aan toe. Op zich positief, want hierdoor komen we iets dichterbij informatie die betrouwbaar is, maar niet iedereen kan TikTok waarderen.

Even samengevat: Tiktok leuk, verslavend, én gevaarlijk.. (Chinees..).. https://t.co/lV8ro578fp — Trees van der Zee (@Annamariatrees) September 7, 2022

Kinderveiligheid, of geld? Het verbaast ons dat TikTok nog niet is verboden in de Verenigde Staten, zeker omdat het wel degelijk concurrentie is van grote Amerikaanse bedrijven, zoals Google en Meta. Huawei kon wel op een handelsverbod rekenen van de Amerikanen. Echter was daar spionage nog een grote dreiging, waardoor het een wat ernstigere zaak werd. ByteDance wordt door de Amerikanen ook als een dreiging gezien, en er wordt ook gedacht aan spionage door de Chinese overheid, maar helemaal hard te maken is dat tot nu toe niet. Bovendien zijn er ook veel Amerikanen die rijk worden van TikTok, kijk maar naar @bellapoarch en @addisonre. Maar goed, dat wil allemaal niet zeggen dat de Amerikanen niet vanalles proberen om hun zin te krijgen en TikTok minder populair te maken. Zo ook nu met Utah, dat meent dat TikTok ouders misleidt om te denken dat de app veilig is voor kinderen. De app zou op illegale wijze kinderen verleiden tot ongezond en verslavend gebruik. En dat alles om dat advertentiegeld maar binnen te slepen. Kortom, eigenlijk vindt Utah dat TikTok geld verdient over de ruggen van kinderen. Iets dat het Amerikaanse Meta of de Amerikanen achter Fortnite natuurlijk helemaal niet doen…

Byebye tiktok.

Te verslavend, te privacy gevoelig. pic.twitter.com/KZhD0ngdMr — AXLzonderE (@AXLzonderE) November 29, 2022

De rol van ouders Uiteindelijk blijven dit soort kwesties dingen waarover mensen het nooit eens gaan raken. Wat is de rol van de ouders in het begeleiden van hun kinderen met apps en het internet? En ja, we weten natuurlijk allemaal wel dat even 5 minuten scrollen op TikTok meestal eindigt in een half uur, maar je kunt er ook tijdssloten opzetten: kan de staat Utah niet beter zorgen dat ouders daarover beter van op de hoogte worden gebracht? Of moet TikTok inderdaad zorgen dat verslaving toch iets minder snel op de loer ligt, zodat kinderen weer een wat gezondere relatie met hun telefoon kunnen aangaan? Het is in ieder geval niet de eerste juridische strijd die TikTok met instanties uit de Verenigde Staten aangaat: een scholengemeenschap uit Maryland is ook bezig met een rechtszaak, omdat er een geestelijke gezondheidscrisis op zijn scholen uitbrak die door TikTok zou zijn aangericht. Montana heeft TikTok zelfs al geband, en daar is het dus juist TikTok dat een juridische procedure is gestart om dat tegen te gaan. In Nederland rommelt het ook wat: daar gaat echter niet om de verslavende algoritmes, maar om de privacy en de fout om kinderen te laten akkoord gaan met een volledig Engelstalige tekst. Zoals Lubach al stelde: het is absoluut digitale heroïne, verslaving ligt zeker op de loer en dat zien we ook in Nederland. Maar, juist in een land als de VS, waar de echte drugsproblematiek zo'n grote rol speelt, zou je denken dat er meer aandacht is voor die gevallen, versus een app waarvoor al diverse maatregelen te gebruiken zijn. Van lessen op school over gezond telefoongebruik, tot tijdssloten. En als het echt niet anders kan: misschien een kind geen telefoon (met internettoegang) geven?