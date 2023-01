TikTok toont welke video's door de overheid worden betaald

Als de NPO een TikTok-video online zet, dan wordt die vanaf nu voorzien van een label. Zo weet je als kijker dat je naar een video kijkt die met behulp van overheidsgeld is bekostigd. TikTok doet dat niet alleen in Nederland, ook in veertig andere landen om een heldere scheiding te maken tussen dit soort video’s.

TikTok is bezig om zich wat positiever in de kijker te spelen. Het heeft veel problemen gehad met het overtreden van privacyregels en als tegenbericht op alle media-aandacht voor die zaken, lijkt het nu met meer transparantie te komen. Zo heeft het de Amerikaanse overheid voorgesteld om het algoritme te laten zien dat video’s aanraadt. Het wordt niet openbaar gemaakt, maar een aantal mensen die de VS aanwijzen om dat te doen, die krijgen dat kijkje in de keuken.

TikTok doet het onder andere in China, de Verenigde Staten, Rusland en de Europese Unie. Volgens het video-social medium wil het transparant zijn en bruikbare context bieden bij video’s. Het gaat daarbij zelf heel actief op zoek naar welke media er al dan niet door de overheid worden betaald. Zo heeft het 60 media-experts in de arm genomen om dat te controleren. Wordt een medium onterecht gelabeld.

Amerika versus China

Klopt hierin iets niet of heeft de VS iets tegen op het algoritme, dan kunnen deze mensen dat aangeven bij ByteDance. Wordt er niks gedaan, dan kunnen ze naar de regering in de VS stappen. Deze mensen worden overigens wel betaald door ByteDance, wat aan de ene kant wat vreemd lijkt, maar aan de andere kant: als ze door de Verenigde Staten worden aangewezen, dan zijn het hopelijk minder bevooroordeelde mensen. Al weet je het natuurlijk nooit helemaal zeker.

Wel is er nog iets georganiseerd om de VS minder bezorgd te maken: de data van TikTok in de VS gaat via de servers van Oracle, waarbij Oracle dus ook inzicht heeft in de data. Daar werken dan 2.500 mensen, maar dat zouden dan geen Chinese medewerkers zijn. Het zijn allemaal initiatieven van TikTok om iets te voorkomen dat al jaren geleden is ingezet: Amerika dreigt constant om TikTok te verbieden. Zou het ze lukken om via deze methode toch toegestaan te blijven.

Terug naar Nederland: het is niet nieuw wat TikTok doet met het labelen van content. YouTube doet het al langer, net als Facebook.