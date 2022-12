TikTok legt nu uit waarom een video op jouw For You-pagina staat

TikTok snapt dat je soms denkt: wat doet deze video nou weer op mijn For You-page? For You is een populaire plek op het social medium, omdat dit de plek is om nieuwe creators te leren kennen. Juist omdat TikToks zo kort zijn, is het heel verleidelijk om daar even te gaan ‘shoppen’. Wat daarbij ook helpt, is dat het algoritme over het algemeen goed begrijpt wat je leuk vindt. Dat is echter niet altijd even duidelijk, waarom hij dat denkt te begrijpen, vandaar dat het social medium nu komt met extra uitleg.

Het kan dus zijn dat je het nog niet ziet, maar op den duur kun je op je For You-page dus een manier tegenkomen om iets meer context te krijgen bij waarom je bepaalde content te zien krijgt. TikTok kijkt hierbij uiteraard naar video’s die je eerder helemaal hebt uitgekeken, maar ook naar de interactie die je met een bepaalde video hebt. Liken, reageren, delen: het zijn allemaal zaken die het algoritme oppikt en waarop het voortborduurt. De uitlegoptie zal in eerste instantie wat minder uitgebreid zijn dan later, want TikTok werkt eraan om het specifieker te maken, maar in eerste instantie is het al fijn om in ieder geval een beetje uitleg te krijgen.

TikTok laat weten: "Ons systeem beveelt inhoud aan door video's te rangschikken via een combinatie van factoren op basis van je activiteit op onze app, waaronder het aanpassen voor dingen waarvan je aangeeft dat je er niet in geïnteresseerd bent. Ons doel is om een scala aan relevante en onderhoudende content te serveren. Om mensen te helpen begrijpen waarom een bepaalde video aan hen is aanbevolen, rollen we de komende weken een nieuwe tool uit."

Context bij content

Je kunt -wanneer de optie er eenmaal is- op je For You-pagina kijken en als je een video ziet waarvan je denkt: huh? Dan kun je op de ‘delen’-knop tikken. Er staat dan een icoon met een vraagteken en de tekst ‘Why this video’, waaronder de uitleg staat. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde video in jouw land populair is, of dat je een like hebt gegeven aan soortgelijke video’s. Dat is wel een groot verschil, want het betekent dus dat die For You-pagina bijvoorbeeld een voetbalgrap kan tonen, ook al like of deel je nooit iets over voetbal: als het wereldkampioenschap gaande is dan zullen nu eenmaal veel mensen wel content kijken over de balsport en daarom kan zoiets dus toch op je For You-gedeelte terechtkomen.

TikTok legt hierbij natuurlijk niet zijn hele algoritme bloot, maar dat hoeft ook niet: deze uitleg is een toegankelijke manier om mensen net even wat wijzer te maken over hoe iets op een For You-ontdekpagina terecht kan komen. Alle kleine beetjes helpen.