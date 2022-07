Je krijgt meer macht over de For You-pagina op TikTok

TikTok doet een aanpassing aan de For You-pagina. De For You-pagina is waar je nieuwe TikTok-helden ontdekt en waarbij ook video’s van minder bekende TikTokkers voorbij komen (en viraal gaan). Een belangrijke plek binnen het social medium, waarvan het graag ziet dat gebruikers er meer controle over krijgen.

Hashtags uitsluiten op TikTok Het idee is dat je bepaalde hashtags of woorden kunt wegfilteren. Zit je bijvoorbeeld totaal niet te wachten op video’s over vissen, dan kun je de hashtag #fish #fishing of #vissen uitfilteren. Of als je bijvoorbeeld écht niet wil worden gespoild voor Stranger Things, dan kun je #strangerthings er lekker uitlaten. Het enige nadeel is dat iemand die bijvoorbeeld #upsidedown als hashtag gebruikt voor zijn Stranger Things-video, er dan nog wel doorheen komt (tenzij hij ook de hashtag #StrangerThings gebruikt uiteraard). Het is dus niet bepaald een waterdicht systeem, maar het kan zeker wel helpen. Wil je bijvoorbeeld geen kookvideo’s zien waarin mensen rundvlees gebruiken, dan kun je #rundvlees als weggefilterde hashtag kiezen. Maar ja, wil je geen kookvideo’s zonder kip, maar wel schattige en grappige video’s van levende kippen zien, dan wordt het toch wat lastiger.

Content Levels Niet waterdicht dus, maar het kan zeker schelen om bepaalde onderwerpen weg te houden. Zeker bij evenementen: het Songfestival of het filmfestival van Cannes heeft al gauw een eigen hashtag, door die uit te filteren hoef je geen content die daarmee te maken heeft te bekijken als je dat niet wil of er wel genoeg van hebt gezien. Er zijn ook nieuwe moderatietools. Zo is er ‘Content Levels’, waarbij content op volwassenheid wordt gerangschikt. Hierbij worden jonge TikTok-gebruikers beter beschermd tegen te volwassen content. Denk aan de pegi-ratings die games krijgen: is iets te gewelddadig, te seksueel? Is het meer voor kinderen van 6 of juist van 10? TikTok wil een systeem als dit introduceren, naast een systeem waarbij doomscrolling wordt tegengegaan. Eén video over diëten is oké, maar ga je er spontaan tientallen achter elkaar kijken, dan worden dit soort video’s al snel problematisch.

Niet geïntresseerd Zie je trouwens sowieso video’s waar je niet op zich te wachten, dan is er al enige tijd de ‘Niet geïnteresseerd’-knop. Druk je daarop, dan krijg je geen video’s meer te zien die een bepaald geluid gebruiken of van een bepaalde gebruikers komen. Maar nu heb je dus iets meer tools tot je beschikking om van video’s die niet bij je passen af te komen. Zo is er meer ruimte voor video’s waar je wél blij van wordt. De nieuwe hashtag-filterfunctie verschijnt ergens in de komende maanden op TikTok.