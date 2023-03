TikTok krijgt een kinderslot, soort van

Het gaat misschien wat te ver om de ‘timer’ die TikTok bedacht heeft om aan het platform ‘verslaafde’ kinderen te beschermen een kinderslot te noemen. Het is echter wel een goede ontwikkeling dat TikTok werk probeert te maken van het probleem. Je ziet ze wel eens. Kinderen, tieners en andere jongeren die soms urenlang elke dag op TikTok naar filmpjes kijken. Net als veel andere social media platforms kent TikTok – vaak jonge – gebruikers die hun ogen en vingers er maar moeilijk van af kunnen houden.

Timer van 60 minuten

De oplossing waar TikTok nu mee komt, en die de komende weken uitgerold wordt, is meer een timer dan een echt slot. Bij gebruikers die nog geen 18 zijn wordt de app na een uur gebruik ‘op slot gezet’. De timer wordt elke dag bijgehouden en het maakt dus niet uit of de gebruiker een uur onafgebroken op TikTok vertoeft of, bijvoorbeeld, zes keer tien minuten.

Wanneer de tijdslimiet van 60 minuten bereikt wordt, dan moet de gebruiker een pincode intoetsen om TikTok verder te kunnen gebruiken. Echter kinderen tussen de 13 en 18 kunnen het slot zelf aan- of uitzetten. Gebruikers die ervoor kiezen om het tijdslot niet te gebruiken worden bij het bereiken van de 60 minuten TikTok-tijd wel telkens aangespoord, via een melding op het scherm en wekelijks een reminder in de e-mail, om het slot aan te zetten.