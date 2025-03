TikTok introduceert subtiele manier om je tiener naar bed te krijgen

Bedtijd

Daarnaast komt het met nieuwe ouderlijk toezichtsfuncties, namelijk Time Away. Met Time Away kunnen ouders of verzorgers zorgen dat hun kind niet op bepaalde tijden op TikTok zit. Dat kunnen de nachtelijke uurtjes zijn, maar bijvoorbeeld ook tijdens de lessen op school. En, goed om te weten, ouders krijgen ook inzicht in wie hun tiener volgen, wie hun tiener zelf volgt en welke accounts door het kind zijn geblokkeerd. Iets meer inzicht, zonder per se controle over te nemen dus.

Tot slot introduceert TikTok ook iets nieuws om te checken hoe oud iemand is die op de app gaat. Het strijdt nog steeds tegen kinderen die onder de 13 op TikTok gaan, al is en blijft het moeilijk te controleren hoe oud een internetgebruiker echt is. Hiervoor wordt steeds vaker kunstmatige intelligentie ingezet. Wil je meer weten over TikTok, lees dan bijvoorbeeld ons artikel over hoe TikTok 6 miljard euro per jaar verdient aan in-app-aankopen. Ook beschreven we recent wat rage-bait is, iets dat ook veelvuldig voorkomt op het videoplatform.