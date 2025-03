Rage-bait is een manier om beroemd te worden

Ze ging met 1.057 mannen naar bed en toen zou ze misschien zwanger zijn: het beste voorbeeld van Rage-bait is Bonnie Blue. Ze zou in een tijdsbestek van 12 uur het bed hebben gedeeld met 1057 mannen en in verwachting zijn. Een stunt waarop veel mensen een reactie hebben. Een boze reactie. Dit is alles wat je moet weten over rage-baiting.

Rage-baiting

Rage-baiting is een vorm van negatieve aandacht vragen op sociale media door iets heel geks of stoms te doen en dan maar te wachten op de vele reacties die binnen zullen stromen. Het is dus niet content gemaakt om iemands leven beter te maken of positiviteit te verspreiden: het is juist gemaakt om een doorgaans negatieve reactie op te roepen, een reactie die vaak gevolgd wordt door nog meer negatieve reacties.

Het mag dan niet zo positief zijn: dit soort video’s gaan als een trein. Mensen kijken deze video’s vaak af en de vele reacties zijn veel engagement, iets waar het algoritme van menig social medium dan weer goed op reageert. Het maakt de wereld niet beter, maar de tongen wel los. Denk aan lifehacks die helemaal niet werken of verhalen vol met nepnieuws. Sensatiezoekers zijn het, zonder dat er eigenlijk oprechte sensatie was om een video over te maken.