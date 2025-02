Instagram toont plotseling heel veel gewelddadige Reels

Er wordt ook gesuggereerd dat Instagram een aparte app wil maken van Reels. Waarom het Instagram en Reels uit elkaar wil trekken is onduidelijk: het heeft immers juist de profielen van accounts aangepast zodat ze meer bij het formaat van Reels passen. Ook lijkt deze toename aan geweld in Reels niet per se hieraan gelieerd te zijn.

Het is ons nog niet opgevallen toen wij op Instagram scrolden, en we kijken normaal ook niet naar gewelddadige of seksueel expliciete content op dat platform. Het laatste verbaast ons uberhaupt op Instagram, want het social medium staat erom bekend zelfs een tepel van een vrouw al te heftig te vinden. We denken daardoor dat het misschien toch iets te maken heeft met een aanpassing in de moderation op het platform. Als er minder mensen zijn om te modereren, of als de regels veranderd zijn, dan is het logisch dat deze content ineens op het platform verschijnt.

Rekenen op een algoritme

Tegelijkertijd vragen we ons af wat er gebeurt wanneer je deze expliciete content snel wegswipet: zou het dan niet vanzelf verdwijnen? Het algoritme zou dan weer op de goede weg moeten zitten en het uit moeten bannen. Het is te hopen dat Meta met een verklaring komt, en in ieder geval dat het wordt rechtgezet als het om een fout ging. Het Instagram-algoritme is niet altijd onze vriend, maar in dit geval klinkt het alsof het toch een stuk beter was toen het nog iets meer rekening hield met gebruikersvoorkeuren.