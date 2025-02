Tiktok verdient 6 miljard euro per jaar aan in-app-aankopen

TikTok heeft een nieuw record op zijn naam staan. De app behaalde in een jaar tijd meer dan 6 miljard euro aan in-app-aankopen. Het gaat dan om zowel TikTok als Douyin, wat de Chinese variant van TikTok is.

Op Douyin is het onder andere enorm populair om artikelen te kopen uit livestreams. Iemand presenteert een product op een soort TellSell-achtige wijze en het gaat als warme broodjes over de toonbank. 6 miljard euro is geen hard getal dat van TikTok komt, maar het is wat de app-experts van Sensor Tower (via TechCrunch) op basis van data hebben geconcludeerd. Er werd in een kwartaal al 1,9 miljard euro verdiend aan in-app-aankopen.

TikTok heeft in 2024 dubbel zoveel omzet gedraaid dan welke andere app of game in 2024 dan ook. Het laat bovendien zien dat de app nog steeds groeit. Flink ook: in 2023 was het nog 4,4 miljard euro. Qua geld doet TikTok het heel goed en dat is best bijzonder, aangezien er geen echte TikTok-abonnementen zijn waar het bijvoorbeeld geld aan verdient. Het gaat dus echt om producten die mensen kopen, maar ook de LIVE-abonnementen, waarbij je een maandabonnement kunt nemen op je favoriete livestreamer, waarbij je net als op Twitch dan speciale emotes en een badge krijgt. Ook is er in sommige landen TikTok Music, een muziekstreamingdienst van het platform, al is onduidelijk of die wordt meegeteld.