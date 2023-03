Steeds meer storingen bij Twitter

In hoeverre de meer dan halvering van het personeelsbestand daar debet aan is? Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar met de ruim 5000 personeelsleden die het bedrijf sinds de overname door Musk (gedwongen) hebben verlaten, zal zeker ook een deel van de technische know-how verdwenen zijn. Een aantal (ex-)medewerkers hebben enkele weken geleden al gewaarschuwd dat het overenthousiast ontslaan van personeel tot technische problemen bij Twitter zou kunnen leiden. Nou, dat ‘zou kunnen’, kunnen we inmiddels wel weglaten, denk ik.

Musk slaakt een diepe zucht, maar moet naar zichzelf kijken.

Of de nieuwe eigenaar nog wel zo trots is op Twitter, is nog maar de vraag. Aanvankelijk reageerde Musk op storingsmeldingen doorgaans vrij rap met een ‘We kijken ernaar’. Inmiddels is wel duidelijk dat ook bij Elon de moed een beetje in de schoenen gezakt is.

Zijn reactie op de meest recente Twitter storing was namelijk wat moedelozer. ‘Dit platform is zo kwetsbaar (zucht).’ Tsja, Elon… de kans is toch best groot dat de bulldozer waarmee jij door de kantoren van Twitter geraasd bent, een (groot) deel van de oorzaak van de huidige storingsgolf is.