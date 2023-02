Musk kan niet tegen zijn verlies en pusht eigen tweets

Dat kon Musk niet verkroppen en dus schakelde hij zijn neef in, die ook bij Twitter werkt, om daar iets aan te doen. Die zette vervolgens maar liefst 80 techneuten van het platform in om daar iets aan te doen. De oplossing kwam binnen 24 uur. Het algoritme van Twitter werd zo aangepast dat tweets van Musk niet meer gefilterd werden en daardoor in veel meer tijdlijnen verschijnen. Om precies te zijn, moesten zijn tweets 1000 keer vaker in tijdlijnen verschijnen dan normaal het geval zou zijn.

Voor de Superbowl stuurde zowel Musk als president Biden een tweet uit om de Philadelphia Eagles aan te moedigen. Musk deed dat op persoonlijke titel, terwijl Biden, die als president natuurlijk onpartijdig moet zijn, dat op voorspraak van zijn vrouw deed. Na enkele uren bleek dat de tweet van de president in veel meer tijdlijnen opgedoken was dan die van Elon zelf; 29 miljoen impressies versus 9,1 miljoen.

Het is en blijft een rare snuiter, Elon Musk. Sinds hij Twitter overname en daar aan het roer staat heeft hij al de nodige, ook rare, besluiten genomen. Naar eigen zeggen allemaal om het verliesgevende platform weer gezond te maken. Hij toont zich echter niet alleen een harde, meedogenloze , leider. Musk is ook een slechte verliezer en schroomt niet Twitter voor zijn eigen ‘promotie’ te manipuleren. Niet alle overgebleven Twitter medewerkers zijn daar even blij mee. Tsja, en als Musk dan iets geks doet, dan lekt dat natuurlijk uit. Tijdens het Superbowl weekend werd dat maar weer eens duidelijk.

Medewerkers klappen uit de school

Een aantal medewerkers, die wisten wat er speelde in het kielzog van de ‘Superbowl tweets van Musk en Biden’ hebben dit tegenover Platformer uitgesproken. Intussen had Musk zelf zijn ‘Go Eagles’ tweet al verwijderd. Mogelijk in een poging te voorkomen dat zijn gemanipuleer aan het licht zou komen. Maar het kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat de Eagles de Suberbowl verloren hadden.

Uiteraard houden zowel Twitter als Musk zelf de kaken op elkaar over dit verhaal. Feit is wel dat enkele uren nadat de aanpassing uitgevoerd werd, steeds meer Twitter-gebruikers klaagden over het grote aantal ‘Musk tweets’ die ze in hun tijdlijn zagen verschijnen. Het enige dat Twitter zelf daarna verklaarde is dat het ‘algoritme’ inderdaad aangepast was, zonder verdere details te geven.

Een van de medewerkers verwoordde zijn ervaringen met Elon Musk tegenover Platformer als volgt: “Hij kocht het bedrijf, maakte er een punt van om te laten zien wat volgens hem kapot en gemanipuleerd was onder het vorige management. Vervolgens gaat hij zelf het platform manipuleren, maar dan om vooral zijn mening te ventileren.”