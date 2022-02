Schadelijke of spannende tweet? Verberg hem met een waarschuwing

Je weet vast nog wel dat Trump met Twitter overhoop lag. Het social medium had een waarschuwingsbalk over zijn tweets heen gezet, omdat hij zou oproepen tot haat en geweld. Maar ja, wat als je iets wil delen wat met geweld te maken heeft, zonder daartoe op te roepen? Om zeker te zijn dat mensen die heftige content wel vrijwillig bekijken, kun je er nu per tweet voor kiezen om er ook zo’n balk overheen te zetten.

Alle multimedia

Eerder kon je ook al een waarschuwing over je tweets met multimedia (zoals foto’s of video’s) zetten, maar dat kon dan alleen over al je tweets die multimedia bevatten. Nu kun je dat dus doen per tweet, want immers is het delen van een leuke meme of een trailer op YouTube over het algemeen geen gewelddadige of seksueel expliciete content. Nu je het per tweet kunt aangeven, worden je tweets er in het algemeen waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker op dan toen het alleen voor alle multimediatweets kon.

De waarschuwingsbalk is beschikbaar op de apps voor Android en iOS en in de browserversie van Twitter. Je kunt het instellen als je een foto of video toevoegt aan je tweet, klikt op de wijzigknop en dan het vlaggetje kiest. Er zijn verschillende waarschuwingen om uit te kiezen, zodat je beter kunt specificeren wat er onder die balk schuilgaat. Let wel: het gaat dus alleen om foto’s en video’s die je toevoegt: de tekst van je tweet is altijd gewoon te lezen.