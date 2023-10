​Reclames kijken op TikTok? Je kunt het straks afkopen

I wish tiktok would stop advertising that fucking journal baby I’m not buying it !

TikTok kopieert maar wat graag van andere social media (andersom ook natuurlijk, we noemen een Instagram Reels en een YouTube Shorts). Zo ook met die abonnementsvormen van YouTube. Het zou nu een test uitvoeren waarbij een abonnement van 4,99 dollar per maand een optie is. Hierbij kun je de app geheel zonder advertenties bekijken, tenzij een influencer natuurlijk wat ‘sluikreclame’ in zijn video gebruikt, of gewoon een volledige campagne heeft opgezet met een bedrijf.

Iedereen kent de frustraties van YouTube wel: tegenwoordig kijk je voorafgaand aan je video en middenin je video naar een tot wel tien reclames. Het is om gek van te worden: geen wonder dus dat YouTube vrij veel abonnementen verkoopt waarmee je dat moeten kijken naar reclames als het ware afkoopt. Sure, YouTube Music is een leuke bijkomstigheid, en het offline kunnen bekijken van video’s ook wel, maar de meeste mensen zullen vooral voor een abonnement gaan om die gigantische hoeveelheden commerciële boodschappen te kunnen overslaan.

TikTok does a better job of advertising games to me than anybody else does, I’ve never been that interested in playing Ghost of Tsushima but I see one TikTok with the Samurai Champloo music on it and I’m a sucker pic.twitter.com/dgRk2bvJVM

TikTok-lidmaatschap

Die 4,99 dollar valt mee in prijs, waarschijnlijk wordt dat ook wel zo’n 4,99 euro, mocht TikTok het ook naar Nederland halen. De test vindt nu echter plaats in de VS, waar TikTok 113 miljoen actieve gebruikers heeft van 18 jaar en ouder. Of er nog andere mogelijkheden bij dit premium-abonnement komen kijken is onbekend. Het is niet zo hoog in prijs: zelfs goedkoper dan YouTube Premium Lite, waar binnenkort de stekker uit wordt getrokken.

Dit was een voordeliger abonnement dan het zojuist beschreven YouTube-abonnement. Het voordeel ervan is dat je geen reclames meer ziet, het nadeel dat je andere extra’s zoals offline kijken niet hebt. Helaas gaat YouTube stoppen met dat abonnement, wat erg spijtig is: het was ongeveer de helft van het gewone abonnement en dat scheelt op jaarbasis flink.