Polarisatie – Waarom het woord van het jaar eigenlijk ironisch is

De VanDale organiseert elk jaar een Woord van het Jaar-verkiezing. Welk relatief nieuwe woord, of ouder woord met nieuwe betekenis, was dit jaar populair en zegt ook iets over de tijd waarin we leven? Dit jaar is het woord polarisatie en de reden dat er voor dat woord werd gekozen is anders dan anders en opmerkelijk genoeg juist het slachtoffer van polarisatie.

Vorming van tegenstellingen

Polarisatie betekent volgens de VanDale ook wel: “De vorming van tegenstellingen, van uitersten, van tegengestelde polen” Dat is nog een ietwat vage omschrijving, want beter kun je spreken over ‘wij en zij’-denken. Iets dat al eeuwen bestaat, maar de laatste jaren hoogtij lijkt te vieren door een cocktail van corona en sociale media. Waarom dit woord is gekozen, dat behoeft eigenlijk geen uitleg: we staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en dat maakt communiceren en vriendelijk met elkaar omgaan er niet altijd makkelijker op.

Waarom dit woord is gekozen, dat is niet vreemd, maar hoe het woord werd gekozen is dat wel. Normaliter geeft VanDale een shortlist van een x aantal woorden en het laat het publiek dan stemmen op het meest populaire woord. De woordenboekenmaker trok daar dit jaar vervroegd de stekker uit, omdat diverse actiegroepen begonnen op te roepen niet te stemmen op bepaalde woorden. Dat was niet de bedoeling, zegt VanDale.