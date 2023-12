Woord van het jaar 2023: Graaiflatie

Traditioneel wordt aan het eind van elk jaar door de Dikke van Dale het woord van het jaar gekozen. Dat wil zeggen, wij kunnen daar allemaal een woordje bij meespreken door aan de verkiezing mee te doen en onze stem uit te brengen. Dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen aan die verkiezing meegedaan. Vandaag heeft de Dikke van Dale de van het woord van het jaar in Nederland en België bekend gemaakt.

Graaiflatie volgt klimaatklever op

Na drie jaar waarin de coronapandemie en het klimaat het woord van het jaar inspireerden, met anderhalvemetersamenleving, prikspijt en klimaatklever heeft het woord van 2023 zijn inspiratie gehaald uit de gevolgen van de inflatie. En dan met name het feit dat bedrijven die inflatie gebruiken als excuus om de prijzen nog wat verder op te schroeven dan nodig zou zijn. Daar is dit jaar een word voor bedacht: graaiflatie. Met bijna twee derde van de stemmen is graaiflatie het woord van het jaar geworden. Een samenvoeging van graaien en inflatie.

De definitie die de Dikke van Dale aan graaiflatie heeft gekoppeld is: (de) inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen.

Vreugdebier en nepobaby in de top 3

Op de tweede plek eindigde vreugdebier. Dat is het bier dat supporters, met name bin voetbalwedstrijden, vanaf de tribune naar het veld gooien wanneer er een doelpunt gescoord wordt. Helaas zorgt dit ‘vreugdebier’ in Nederland inmiddels ook voor de nodige (tijdelijk) gestaakte wedstrijden omdat de KNVB een zero-tolerance beleid heeft ingevoerd voor het werpen van objecten op een voetbalveld.

De derde plaats in de verkiezing voor het woord van het jaar is voor nepobaby. Dat slaat op bekende personen die hun bekendheid vooral te danken hebben aan hun beroemde en/of bekende ouders. Denk aan Dre Hazes, de Meiland kids en dergelijke.