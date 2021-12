'Prikspijt' is Woord van het Jaar 2021

Bijna 2 weken lang kon gestemd worden op hét Woord van het Jaar 2021. De genomineerde woorden waren ook dit jaar vooral corona-gerelateerd. Niet gek, aangezien we nog steeds in de ellende zitten van de wereldwijde pandemie. En er ontstaan allerlei nieuwe woorden. Het lijstje met genomineerden bestond vooral uit woorden waarbij we in december 2019 nog onze wenkbrauwen hadden opgetrokken. Toen corona alleen nog een biertje was en je je liet vaccineren bij de GGD als je op reis ging. Hoe anders ziet het leven er nu uit. Vorig jaar won anderhalvemetersamenleving, dit jaar is het winnende woord een stuk korter. Prikspijt is namelijk verkozen tot Woord van het Jaar 2021.