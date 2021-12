Wat wordt in 2021 het 'Woord van het jaar'?

Je weet dat het einde van het jaar nadert als er weer lijstjes verschijnen. Was het gisteren nog de beurt aan de 'Slechtste Slogan' , nu kun je weer stemmen op het 'woord van het jaar' . Een verkiezing die Van Dale jaarlijks organiseert. Het hele jaar door kun je woorden insturen die volgens jou kans maken op deze titel. De genomineerde woorden zeggen veel over hoe een jaar is geweest en wat in ons leven centraal stond. Net als vorig jaar zien we in de lijst behoorlijk wat corona-gerelateerde woorden staan. Toen won 'anderhalvemetersamenleving' , een woord waarbij je je een jaar eerder totaal nog geen voorstelling kon maken.

Woord van het jaar 2021: de genomineerden

15 woorden hebben de shortlist gehaald. Niet geheel verwonderlijk hebben ze bijna allemaal te maken met corona. Want daar dealden we ook in 2021 behoorlijk mee. Al is de focus wel een beetje verlegd van afstand houden naar vaccinaties. Onder andere 'prikspijt', 'boosterprik', 'vaccinatievoordringer' en 'wappiegeluid' staan in de lijst. Maar ook memeaandeel en woonprotest hebben de shortlist gehaald.

Dit zijn alle genomineerde woorden van 2021:

boosterprik

deltavariant

doorbraakinfectie

finfluencer

gevoeligheidslezer

grotsyndroom

intimiteitsvacuüm

memeaandeel

pandemocratie

prikpolarisatie

prikspijt

QR-samenleving

vaccinatievoordringer

wappiegeluid

woonprotest

Je kunt stemmen op je favoriet tot 20 december.





Winnaars voorgaande jaren

De verkiezing vindt al sinds 2007 plaats. In dat jaar won 'bokitoproof' de titel 'woord van het jaar'. Nog een paar opvallende winnaars: swaffelen (2008), project X-feest (2012), selfie (2013) en treitervlogger (2016). Bijzonder om te zien hoe sommige woorden inmiddels in gebruik heel normaal zijn geworden (zoals swaffelen), terwijl we het zelden meer over een project X-feest hebben. Welk woord dit jaar wint? Ik vermoed zelf dat het één van de woorden is die te maken hebben met vaccineren óf QR-samenleving. Op 21 december weten we het!