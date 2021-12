Dit is de slechtste reclameslogan van 2021

Je kunt het leven niet altijd serieus nemen. Dat weet ook de organisatie van de verkiezing voor de Slechtste Slogan van 2021. Sommige bedrijven, bestemmingen en organisaties prijzen zichzelf namelijk echt op een bedenkelijke manier aan. Het was overigens al de tiende keer dat de verkiezing plaatsvond. De bedenkelijke 'winnaar' ontvangt een blauw tegeltje van het platform 'Slechte Slogans'. Van 1 tot 6 december kon gestemd worden op de genomineerden. Winnaar Slechtste Slogan 2021 De winnaar van 2021 is Benny's Vleesservice. Een bedrijf waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord, maar een originele slogan gebruiken ze zeker. Die is namelijk 'Mijn ballen wegen 130 gram!!'. Tja, bijzonder is de slogan sowieso, maar hij blijft wel hangen. Als je het mij vraagt had de gemeente Almelo moeten winnen. Zij bedachten namelijk een slogan om de plaats te promoten met de slogan 'I Amlelo'. Niet te doen toch? Een andere kanshebber was Cafetaria Borst met 'De lekkerste borst voeding aan huis!'.

Genomineerden Slechtste Slogan De slogan van Almelo was slecht, maar er waren nog meer dubieuze leuzen genomineerd. Rijmen en 'ludieke' woordspelingen deden het goed dit jaar. Zoals 'Jusleasen, daar wil je toch voor kiezen?' of 'You maki miso happy'. Warsteiner gebruikte ook een woordgrapje: 'Warsteiner, geniet van Duitse delicaflesse'. De meest schunnige van dit jaar gaat waarschijnlijk naar Roes minihijskraanverhuur: 'elk gaatje prutsen wij 'm d'r in'.

Bij een bouwbedrijf is de slogan ongepast, maar hij past heel goed bij mijn vleesgroothandel. Mijn gehaktballen wegen namelijk echt 130 gram. Mensen vonden de slogan wel tricky vanwege de dubbelzinnigheid, maar vooral grappig. ‘Hee jij met je ballen!’, hoorde ik dan. Deze slogan past bij mij: what you see, is what you get. Ik houd wel van een grapje. Bovendien: je moet natuurlijk ook opvallen met een slogan. - Benny van Benny's Vleesservice

Slechte slogans blijven bestaan In de tien jaar dat het platform bestaat blijven slechte slogans binnenkomen. Als je er zelf eentje spot kun je die doorgeven via de website. Elke werkdag staat een nieuwe slogan op de site. De inzendingen blijven nog altijd binnenkomen. Mede-initiatiefnemer Tefke van Dijk: “Over de inzendingen zeggen we vaak gekscherend tegen elkaar ‘Het hout nooit op!’, naar de slogan van een houthandel. Nu valt ons wel op dat de oogst aan ingestuurde slogans afgelopen coronajaar minder groot was dan voorgaande jaren. Logisch, want als je veel thuis moet blijven en weinig op straat komt, loop je minder slogans tegen het lijf.” De slogan van Benny volgt de winnaar van vorig jaar op. Dat was Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen van Dierenrechtenorganisatie Gaia (België).