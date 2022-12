Het woord van het jaar is bekend: Klimaatklever

In totaal ging in Nederland meer dan een kwart van de uitgebrachte stemmen naar de winnaar. In Vlaanderen was dat net minder dan een kwart. De nummer twee kreeg 22 procent van de stemmen en de nummer drie bleef steken op 12 procent.

Ze waren dit jaar veel in het nieuws, klimaatactivisten die het wel een goed idee vonden om zichzelf aan kunstwerken, talkshow tafels en andere voorwerpen vast te plakken. Uiteraard met als doel nóg meer aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Je kunt van deze activisten vinden wat je wilt, maar aandacht, dat kregen ze. En nu hebben ze ook hun eigen woord in de Dikke van Dale. Klimaatklever is namelijk zowel in Nederland als Belgisch Vlaanderen gekozen tot het Woord van het Jaar.

Maatschappelijk bewogen top 3

Van Dale heeft voor de nieuwe woorden natuurlijk ook een heuse ‘Dikke van Dale’ omschrijving gemaakt. Een klimaatklever is volgens het woordenboek dan ook een ‘Activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek e vestigen op de klimaatproblematiek.’ Dat klinkt op zich vrij onschuldig, toch? Of de getroffen musea, talkshows en andere ‘bezienswaardigheden’ het daarmee eens zijn, valt natuurlijk te bezien.

Het vice-woord van het jaar is ‘zevenvinker’ geworden. Dat is de term voor blanke mannen die op basis van afkomst, opleiding en seksuele voorkeur – in totaal zeven criteria die ze kunnen ‘afvinken’ – maatschappelijk bevoorrecht zijn.

Op de derde plek eindigde dit jaar ‘energietoerisme’. Een vorm van overwinteren in warmere oorden. Echter, niet alleen om de Nederlandse (of Vlaamse) kou te ontlopen, maar vooral om hoge stookkosten te mijden. Door de hoge energieprijzen is het voor sommige mensen voordeliger om een aantal maanden een appartement of kamer in Zuid-Spanje of de Algarve te huren, dan hier in Nederland de verwarming te moeten aanzetten.