Het Oxford Woord van het jaar is Brain Rot: wat is dat?

Als we zeggen breinrot, wat zeg jij dan? Het klinkt alsof er een soort schimmel in je hersenpan terechtkomt en een soort onomkeerbaar proces start waarin je steeds meer hersencellen verliest. Dat is het ook wel een beetje, al moet je het niet te letterlijk nemen. Het Oxford-woord van het jaar is Brain Rot en refereert aan wat er met je mentale gezondheid dreigt te gebeuren als je te veel tijd spendeert op social media zoals Instagram, Snapchat en TikTok.

Brain Rot

Het Oxford English Dictionary kiest elk jaar het woord van het jaar en dat doet het sinds 2004. De lijst van de laatste jaren was rizz in 2023, goblin mode in 2022, vax in 2021, geen woord in 2020 en climate emergency in 2019. Dit jaar dus brain rot, wat veel zegt over de huidige maatschappij. De invloed van social media, vooral op het kinderbrein, is de laatste tijd ook in Nederland een groot punt van discussie.