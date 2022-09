​Oeps: Pornhub is van Instagram afgegooid

Pornhub op Instagram? Het is niet meer. Het social medium heeft het account van de pornosite offline gehaald. Het oordeelde dat het account tegen de community-standaarden ingaat die op Instagram gelden. Heftig, want het was niet bepaald een nieuw account.

Echter is Pornhub natuurlijk wel Pornhub. We hebben vaker over het bedrijf geschreven, want het staat erom bekend soms zeer experimenteel te zijn en komt dan ook regelmatig in opspraak. Instagram heeft nu waarschijnlijk veel opmerkingen van bezoekers gekregen omdat Pornhub een campagne had lopen waarin de site werd gepromoot met de tekst ‘Next Career Goal’ (volgende carrièrekeuze). Dat impliceert dat mensen de porno-industrie in kunnen gaan en we kunnen ons voorstellen dat er enkele wat meer conservatieve Instagrammers dit iets te ver vonden gaan. Maar, denk bijvoorbeeld ook aan ouders die liever niet zien dat hun kinderen op dit idee worden gebracht.

Pornhub had een zeer populair Instagram-account: meer dan 13 miljoen mensen volgden het en er stonden al meer dan 6.000 posts op. Het is dus niet bepaald een nieuw account dat ineens de kop opsteekt: de wereldberoemde pornosite heeft het account al heel lang. Het plaatst ook helemaal geen content die niet door de beugel kan: geen pornografie, zelfs geen tepels (iets waar Instagram ook allergisch voor is).

Kinderen in gevaar

Voordat je dit wegschuift als iets aanstellerigs: in de context van Pornhub is vooral die laatste zorg wel voor te stellen. Het is vorig jaar meerdere malen in het nieuws gekomen rondom de verspreiding van ‘adult video’s’ met daarin minderjarige mensen. Het was zo erg dat bijvoorbeeld betaalmiddelen als Visa en Mastercard hun handen van de website af trokken. Er zijn ook veel activisten die al tijdenlang druk leggen op Meta om alles wat met Pornhub te maken heeft te verwijderen. Onder andere Laila Mickelwait van Justice Defense Fund meent dat de ban heel goed is, maar dat er meer moet gebeuren om Pornhub te stoppen: “De site is berucht omdat het geld verdient met sex trafficking en seksuele criminaliteit, waaronder met kinderen. Goede keuze dus van Instagram.”

Pornhub heeft overigens wel wat veranderingen doorgemaakt de laatste jaren. Waar vroeger Jan en alleman content konden uploaden, is dat nu niet zomaar meer mogelijk. Je moet sowieso een bevestigd gebruiker zijn. Pornhub meent dat het juist heel goed bezig is met het modereren van de content: het zou het naar eigen zeggen zelfs beter doen qua kindermisbruik dan Facebook. Tegelijkertijd is het moeilijk om zeker te weten hoe oud iemand is en of iets is gemaakt met volledige toestemming. Dat moet ook voor Pornhub moeilijk verifieerbaar zijn.