Is het einde van Pornhub nabij?

Dat bleek niet helemaal het geval, want nu heeft het bedrijf een proces aan zijn broek hangen van maar liefst 34 vrouwen. Ze geven aan dat de site video’s heeft gehost die daar zonder hun toestemming op zijn geplaatst en waar ze wel in voorkomen. Bovendien maakt het bedrijf winst op video’s met content die niet met wederzijds goedvinden is gemaakt en soms zelfs strafbare zaken bevat, zoals verkrachting en mensenhandel.

Eind 2020 was het groot nieuws dat Pornhub miljoenen video’s offline moest halen. Het wordt zo vaak gewezen op pornografie die niet door 18+’ers is gemaakt en niet met toestemming (of niet met toestemming online is gezet), dat het zijn beleid voor het uploaden van erotiek heeft aangescherpt. De moderatie zou ook zijn uitgebreid en daardoor zou Pornhub wel even vrijuit moeten gaan.

Pornhub weer aangeklaagd

Veertien van die vrouwen waren minderjarig op de video’s die zijn geüpload en veertien vrouwen waren het slachtoffer van mensen die ofwel zijn aangeklaagd ofwel zijn veroordeeld voor zedenmisdrijven. Nu is dat allemaal moeilijk te controleren voor een bedrijf, waardoor het de vraag is of het verwijderen van video’s en het strenger modereren wel voldoende is.

Zeker nu de site mogelijk ook nog te koop schijnt te staan en er wat vreemde dingen gebeuren rondom de eigenaar ervan, is het de laatste tijd steeds meer de vraag of Pornhub nog wel kan voortbestaan.

6,8 miljoen per jaar

Hoewel 34 misschien niet veel lijkt, zeker niet vergeleken met het aantal video’s dat online staat (Pornhub krijgt jaarlijks 6,8 miljoen nieuwe video’s binnen), is het niet een op zichzelf staande case. Pornhub krijgt dit soort klachten aan de lopende band. Het is ook een van de weinige sites die niet checkt hoe oud iedereen is die in de video te zien is, of dat er inderdaad door alle mensen in de video toestemming is gegeven voor zowel het filmen als het uploaden.

Het moederbedrijf van Pornhub moet helemaal overstelpt worden met klachten, want MindGeek heeft meer dan 150 erotische sites in zijn portfolio. Pornhub is wel verreweg de grootste: het is sowieso een van de grootste pornosites ter wereld. Vandaar dat er al gauw miljoenen video's verwijderd moeten worden als er iets in het beleid verandert.