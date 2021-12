​Pornhub jaaroverzicht 2021: Nederlanders kijken vooral heel lang

Lesbische ‘liefde’, grote billen en blowjobs, het zijn klassieke pornozoekopdrachten en het blijkt dat die mateloos populair blijven. Pornhub maakte zijn jaaroverzicht bekend met de meest gebruikte zoekopdrachten op het seksplatform. Toch is er ook een verrassing: hentai is de meest populaire zoekopdracht.



Hentai

Hentai is porno in animevorm: kortom, het ziet eruit als een Japanse tekenfilm, wat als voordeel heeft dat de meest heftige dingen kunnen gebeuren zonder dat er echt mensen bij betrokken zijn. Bovendien wordt deze zoekopdracht waarschijnlijk niet alleen veel gedaan door liefhebbers, maar ook door mensen die niet weten wat het is en er wel eens van hebben gehoord.

Het is grappig om te zien dat hentai nu zo’n rage is, want vorig jaar was dat nog ‘quarantine’. In 2019 was het ‘aliens’ en in 2018 ‘Fortnite’, dus het is elk jaar weer verrassend wat er uit de lijst popt. Het is echter niet alleen maar platte seks wat mensen zoeken op het platform. Volgens Pornhub zijn de volgende zoekopdrachten de definitie van zijn jaar: hentai, romantiek, groepsseks, fitness, swingen, uitdaging, transgender, goth, huisgenoot en tips.