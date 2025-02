Microsoft Teams wordt meer social media-achtig: volg je collega’s

Updates delen met je collega’s

Er was natuurlijk wel Sharepoint, maar Teams heeft toch net iets meer social media-achtigs door het kunnen chatten, dus daar past zo’n Storyline wel goed in. Het is overigens niet gebouwd op LinkedIn-tech: het werkt op Viva Engage, dat recent in plaats van Yammer is gekomen. De knop waarmee je in Microsoft Teams een DM stuurt, wordt straks uitgebreid met de optie om een nieuwe Storyline-post te maken. Als je naar iemands profiel gaat, dan zie je alles wat die persoon op zijn Storyline heeft gezet.

Tot nu toe begrijpen we helemaal wat Microsoft wil doen en lijkt het een goede optie om op een positieve manier met collega’s om te gaan en ze up-to-date te houden. Er is echter ook een deel dat we minder goed begrijpen. Microsoft wil er ook betaalde functies aan toevoegen, waaronder de optie om cijfers te zien over hoe je profiel het doet. Wat je daar precies aan hebt, is ons onduidelijk.

De nieuwe functies zijn nu nog in een preview beschikbaar, maar komen waarschijnlijk later dit jaar breder beschikbaar.