Je kunt straks een andere taal spreken in Microsoft Teams

Je hoeft er zelf geen andere taal voor de leren, maar je kunt straks vloeiend Spaans in je werkmeeting. Het idee is dat je hardop tegen je computer of telefoon praat en vervolgens zorgt de AI voor een nabootsing van wat je zegt in een andere taal, en dat ook nog in jouw stemgeluid, waardoor het voor niets-vermoedende collega’s wel even schrikken zal zijn.

Er is helaas nog geen preview van beschikbaar, maar die wordt begin 2025 wel verwacht. Hoe mooi zou het zijn als je met de Marokkaanse oma van je vriendin kan spreken, zonder dat een van jullie hoeft in te leveren op zijn eigen taal? Nu zal Teams waarschijnlijk niet meteen met Nederlands op de proppen komen, want in eerste instantie worden 9 talen ondersteund. De tool heet de Interpreter-agent en hierbij kun je er zelf voor kiezen of de AI je stem ook simuleert.

Real-time vertaling in jouw stem

Microsoft is er verder nog wat vaag over: het is niet duidelijk om welke talen het bijvoorbeeld gaat. Ongetwijfeld Engels, Spaans, Frans, maar misschien ook Duits, Japans, Chinees? Het is afwachten, maar met zo weinig talen zal Nederlands niet van de partij zijn, verwachten we. Er komen daarnaast nog veel meer AI-mogelijkheden naar Microsoft Teams, waaronder het transcriberen van meetings waarin meerdere talen wordt gesproken (met ondersteuning voor 31 talen).