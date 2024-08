Microsoft Teams maakt eindelijk één app voor al je accounts

Zit je in een vereniging die vaak online bijeenkomt, maar moet je MS Teams ook voor je werk gebruiken? Dat is balen. Of: dat was balen. Eerst moest je daar dan twee verschillende Teams-apps voor installeren op je computer, maar dat is vanaf nu voorbij. Microsoft heeft één app gemaakt ‘to rule them all’.

Je staat op mute

Microsoft is voor veel mensen en bedrijven een lifesaver geweest in de coronatijd. Waar je vroeger misschien wel Skype op je computer had en daarmee videomeetings hield, was Teams een wat professionelere app waarin veel meer programma’s samenkwamen en je veel beter kon samenwerken. Teams is in een heel korte tijd een begrip geworden. Memes over ‘je staat op mute’ zijn mede door MS Teams voor iedereen herkenbaar geworden en uiteindelijk heeft Microsoft er veel moeite in gestoken om de app goed werkbaar te maken met vervaagde achtergronden, college-opstellingen van alle deelnemers enzovoort.

like i hate apple as much as anybody but this microsoft login shit makes me want to fΙay bill gates. everything uses it and it never works properly. drives me absolutely insane. — ☀️🌳 Nidhogg 🌊🌘 (@NastrondScourge) February 1, 2024

Eén MS Teams-app

Alleen was dat inloggen op de app altijd een crime. Naast dat je voor werk vaak al met allerlei tweefactorauthenticatie-gedoe te maken hebt (en privé ook, als je het goed veilig wilde aanpakken), moest je ook nog twee losse apps hebben. Dat wordt nu anders. Microsoft rolt de app momenteel uit en deze kan wisselen tussen accounts. Het lijkt zoiets eenvoudigs (dat kan immers ook met bijvoorbeeld Instagram en Gmail), maar het had blijkbaar nog wat voeten in aarde. Vandaag is de nieuwe app een feit, waarbij je dus zowel met je patrickdebeste@gmail.com kunt inloggen als je p.de-vries@jewerk.nl. Dat scheelt zoeken en gedoe.

Microsoft had een jaar nodig om de app te testen, die zowel werk, privé als educatie-accounts ondersteunt. Het maakt het bovendien ook makkelijker om als gast bij een meeting aanwezig te zijn, mocht je liever anoniem blijven. MS Teams wordt dus in één keer door een vrij eenvoudig lijkende aanpassing een stuk productiever en aanzienlijk minder irritant. Dat is ook wel eens anders geweest.

How the fuck can Microsoft design a Teams product that uses your Microsoft account login profile picture and doesn’t let you change them both to different things in different contexts? Brain dead company. — Lunens (@Lunens__) August 18, 2024

Werk en privé in MS Teams

Enerzijds maakt Microsoft de meeting-app heel belangrijk, anderzijds heeft het onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een mens meer is dan alleen een eendimensionaal wezen en dat het dus heel belangrijk is om accounts te kunnen wisselen. De MS Teams-app binnen Windows 11 zelf werkte in eerste instantie zelfs alleen maar met privé-accounts, waardoor je met je werkprofiel niet eens fatsoenlijk kon inloggen en een extra Teams-app nodig had.

Dat is nu gelukkig voorbij en Microsoft heeft er ook aan gedacht om de meldingen aan te passen zodat duidelijker is op welk account ze van toepassing zijn.