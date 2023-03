Meta neemt afscheid van NFT’s

Meta heeft besloten binnenkort te stoppen met de ondersteuning voor NFT’s op zowel Facebook als Instagram. Dat is althans wat Stephane Kasriel, hoofd van Commerce en Fintech bij Meta, op Twitter bekendmaakte. Op zich al een bijzondere keuze, voor Meta, om dit nieuws in een serie van vijf tweets wereldkundig te maken, maar dit terzijde.

Focus verleggen

Volgens Kasriel wil Meta met haar platformen Facebook en Instagram de focus meer gaan verleggen naar andere manieren om content creators, gebruikers en bedrijven te ondersteunen. Overigens houdt hij voor wat betreft de NFT’s nog wel een kleine slag om de arm door te zeggen dat de support daarvoor op de twee platforms ‘voorlopig’ afgebouwd wordt.

“We hebben veel geleerd dat we kunnen toepassen op producten die we blijven bouwen om videomakers, mensen en bedrijven te ondersteunen met onze apps, zowel vandaag als in de metaverse”, aldus Kasriel.

Vervolgens slaat hij nog wat standaard marketing taal uit over het blijven ondersteunen van bedrijven, mensen en ander content creators die geld willen verdienen met Facebook en Instagram. “… we gaan ons richten op gebieden waar we op grote schaal impact kunnen maken, zoals berichten en mogelijkheden voor het genereren van inkomsten voor Reels.”

Meta krimpt

In hoeverre het besluit om de ondersteuning voor NFT’s te stoppen te maken heeft met de eerdere berichten, en besluiten, van Meta om een aantal (minder rendabele) diensten en producten onder de loep te nemen en af te stoten, is niet bekend.

Feit is wel dat het niet heel erg goed gaat bij Meta. In 2022, en begin dit jaar, verdwenen al vele duizenden banen. De waarde van het bedrijf kelderde, de omzet en winst staan onder druk en dus moest (en moet) er ingegrepen worden. Zo werd eind vorig jaar al besloten de ontwikkeling van een aantal producten te stoppen.