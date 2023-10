Meta doet het goed, maar het Metaverse bloedt miljarden

Deze week heeft Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook en WhatsApp, haar meest recente kwartaalcijfers gepresenteerd. Die waren bepaald niet slecht te noemen. Sterker nog, Meta heeft in het derde kwartaal van dit jaar haar hoogste winstmarge in twee jaar geboekt. Op een omzet van ruim 34 miljard dollar werd een nettowinst behaald van meer dan 11,5 miljard. En dan te bedenken dat de hype van 2021/2022, het Metaverse, Meta elk kwartaal miljarden kost. Die virtuele wereld wil maar niet van de grond komen.

Meta gaat als een speer, het Metaverse niet

Zowel het aantal dagelijkse als maandelijkse gebruikers van Meta-platforms steeg, vergeleken met een jaar eerder, met zo’n zeven procent naar respectievelijk 3,14 miljard en 3,96 miljard. Kijkend naar alleen facebook, dan zien we daar ook ook stijging van zowel het aantal dagelijkse als maandelijkse gebruikers. Die is met respectievelijk drie en vijf procent wel wat minder groot. Dagelijks telt facebook nu gemiddeld iets meer dan 2 miljard gebruikers. Maandelijks ligt dat aantal net boven de 3 miljard.

De stijging van omzet en winst is met name ook te danken aan de groei van het aantal advertentie impressies. Dat steeg jaar-op-jaar met meer dan 30 procent in het derde kwartaal. Die stijging maakte de daling van de gemiddelde prijs per advertentie (-/- 6%) meer dan goed.

Dan het Metaverse, ofwel de Reality Labs divisie van Meta. Daar worden kwartaal na kwartaal miljarden in gestoken. Het leeuwendeel van die investeringen verdwijnen in het niets, zo lijkt het… of moeten we zeggen ze gaan verloren in de virtuele wereld van het Metaverse. Het afgelopen kwartaal kwam er weer ruim 3,7 miljard verlies bij. Voor de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller daarmee al op een verlies van bijna 11,5 miljard dollar. En dat op een omzet van 825 miljoen dollar (tussen januari en eind september).