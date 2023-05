Ontslagteller bij Meta passeert de 20.000

De afgelopen maanden zijn al vele duizenden banen geschrapt bij Meta. Deze week is weer een ontslagronde gestart waarbij 6.000 banen verdwijnen. Die nieuwe ontslagronde maakt onderdeel uit van de grote reorganisatie, het zogenoemde ‘Jaar van efficiëntie’ zoals Meta het noemt.

21.000 banen geschrapt sinds eind 2022

Met de 6.000 banen die de komende weken verdwijnen staat de ‘ontslagteller’ straks al op 21.000. Daarnaast heeft Meta de afgelopen periode ook nog eens 5.000 openstaande vacatures geannuleerd.



Voordat het ‘Jaar van efficiëntie’ startte had Meta zo’n 87.000 werknemers. Daar zijn er straks dus nog amper 66.000 van over. Dat komt neer op een personeelskrimp van bijna 25 procent.

Minder personeel betekent natuurlijk ook dat Meta minder mankracht heeft voor de ontwikkeling van producten. Sinds de reorganisatie startte, werd al afscheid genomen van NFT’s en werd ook de ontwikkeling van eigen smartwatches stopgezet.

Metaverse en AI

Een van de ontwikkelingen waarvan aangenomen wordt dat ze ook te lijden hebben onder de reorganisatie is het Metaverse. Dat wil maar niet écht van de grond komen en veel analisten nemen aan dat Meta die ontwikkeling op een laag pitje gezet heeft. Zuckerberg ontkende dat enkele weken geleden nog.

Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers zei de Meta topman: "Er is een verhaal ontstaan dat we op de een of andere manier afstappen van de focus op de metaverse, dus ik wil van tevoren zeggen dat dat niet juist is. We hebben ons gericht op AI en de metaverse, en dat zullen we blijven doen."

De onthulling, in april, van een eigen generatieve AI programmeertool wijst er inderdaad op dat Meta zich blijft roeren in deze markt. Daarnaast werkt Meta ook aan de ontwikkeling van eigen computerchips en een supercomputer om AI-onderzoek op grote schaal te kunnen uitvoeren.