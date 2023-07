Het gaat weer goed met Meta, dat blijft geloven in het Metaverse

Meta gaat weer goed. Dat is althans wat uit de meest recente kwartaalcijfers van het bedrijf af te leiden is. De advertentievertoningen op Facebook en Instagram stegen het afgelopen kwartaal, vergeleken met een jaar geleden, met maar liefst 34 procent. Mede daardoor zag Meta haar omzet met elf procent stijgen, naar op een haar na 32 miljard dollar. Ook de winst steeg het afgelopen kwartaal flink, naar 7,8 miljard, ruim 1 miljard meer dan in het tweede kwartaal van 2022.

Miljardenverlies bij Reality Labs

Omdat het zo goed gaat met de totaalomzet en -winst, maakt Meta zich intussen niet meer zo heel erg druk over de verliezen bij de ontwikkel divisie van het bedrijf; Reality Labs. Daar worden onder andere de VR-brillen en het Metaverse ontwikkeld. Twee producten die nog niet bepaald winstgevend zijn. Dat is een understatement, aangezien het verlies van Reality Labs het afgelopen kwartaal uitkwam op 7,7 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog 'slechts' 5,7 miljard.

Toen leidde dat overigens wel tot enige paniek, maar dat kwam ook omdat het met Meta zelf op dat moment niet zo goed ging. Vandaar ook al die reorganisaties en ontslagen. Nu kijkt Meta er heel anders tegenaan. Sterker nog, het bedrijf blijft voorlopig nog geld steken in het Metaverse. Een jaar geleden was dat de nieuwe internethype. Inmiddels kunnen we wel stellen dat het niet echt van de grond komt, die virtuele online wereld.