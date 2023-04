Metaverse Fashion Week: teleurstelling voor het hele metaverse

Metaverse Fashion Week. Vorig jaar was het een veelbesproken evenement. We hadden er zin in: veel mensen namen een kijkje in het metaverse Decentraland, om te kijken welke topmerken er zoal met nieuwe dingen kwamen. Het idee is geweldig: digitale mode om je avatar een eigen stijl te geven. Als we het op een Ready Player One-achtige manier bekijken dan is dat een heel goed idee. Maar kijken we naar hoe het metaverse er nu voor staat, dan is het toch een ver-van-ons-bed-show geworden. En dat blijkt ook: Metaverse Fashion Week trok dit jaar 76 procent (!) minder bezoekers: er kwamen er 26.000 opdagen, versus 108.000 vorig jaar. Er waren maar 1.000 mensen tegelijkertijd online.

Metaverse Fashion Week

De tweede Metaverse Fashion Week is net afgelopen en hieruit kunnen we opmaken dat de kans op een heel groots evenement volgend jaar klein is. Er waren dit jaar wel veel merken: daar lag het niet aan. 60 modemerken kwamen digitaal opdagen, waaronder Adidas en Balenciaga, merken waarvan bekend is dat ze veel digitale dingen doen. De merken hadden allemaal een eigen winkeltje en daar kon je dan langslopen in de virtuele wereld van Decentraland. Zo kun je bijvoorbeeld tassen zien hangen, erbij gaan staan en ze van dichterbij bekijken. Een beetje zoals in een museum.

Nu is Fashion Week in het echt ook een evenement dat vooral om kijken draait. Maar daarnaast is er ook een gedeelte dat wordt besteed aan netwerken, en zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de stoffen van bepaalde kleding aan te raken: dat is toch net een iets rijkere ervaring dan online. Hoewel: als er online veel mensen komen opdagen, zou je er best kunnen netwerken. Nu was er bijvoorbeeld wel een dansvloer, maar de muziek bleek veel weg te vallen (via TheVerge). Daarnaast is het ook niet heel tof om in je eentje los te gaan: daar heb je toch andere mensen bij nodig en die bleven deze Fashion Week uit.