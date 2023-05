Mastodon wil gebruikers minder ‘afschrikken’ met standaard serviceprovider

Mastodon heeft bij monde van haar oprichter deze week bekendgemaakt dat nieuwe gebruikers van het sociale netwerk vanaf nu een standaard serviceprovider voorgesteld krijgen. Het sociale netwerk werkt vanaf de start al met decentrale serviceproviders. Dat zijn er inmiddels al bijna 10.000. Als je je aanmeldt bij Mastodon, dan moet je zelf een van die serviceproviders kiezen. Dat blijkt voor veel potentiële nieuwe gebruikers een drempel te zijn waar zij niet overheen durven te stappen. Daarom heeft het sociale netwerk nu een standaard server ingesteld, Mastodon.social, en de capaciteit daarvan fors opgeschaald.

Standaard serviceprovider moet meer gebruikers lokken

Daarmee lijkt Mastodon min of meer af te stappen van een van haar belangrijkste missiedoelen: het ontwikkelen en exploiteren van een decentraal platform. Je kiest zelf bij welke serviceprovider je wilt aansluiten. Die keuze heeft overigens geen gevolg voor je tijdlijn en het kunnen zien van berichten van volgers en mensen die jij volgt die via een andere serviceprovider op Mastodon ‘aangesloten’ zijn.

Toch ziet oprichter en CEO van het platform, Eugen Rochko, de beslissing om een standaard serviceprovider aan te bieden juist als kans om die missie beter te laten slagen. Nu lijkt het platform vooral gebruikers aan te trekken die decentralisatie al omarmd hebben. Die hoeven niet meer overtuigd te worden. Door het aanbieden van een standaard serviceprovider is de verwachting dat Mastodon ook andere gebruikers gaat aantrekken die zo dan bekend raken met decentralisatie.

“We begrijpen dat het verwarrend kan zijn om te beslissen met welke Mastodon-serviceprovider u uw ervaring wilt beginnen. We weten dat dit voor veel mensen een compleet nieuw concept is, aangezien van oudsher het platform en de dienstverlener één en hetzelfde zijn. Deze keuze onderscheidt Mastodon van bestaande sociale netwerken, maar vormt ook een unieke onboarding-uitdaging. Om deze stap gemakkelijker te maken, hebben we nu een standaard aanmeldingsoptie die werkt met een server die we beheren. Als u een andere server wilt verlaten of er lid van wilt worden, kunt u dat op elk moment doen”, aldus CEO en oprichter Eugen Rochko.