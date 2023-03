De Mastodon hype lijkt alweer voorbij

Toen bekend werd dat Elon Musk de nieuwe eigenaar van Twitter werd, riep dat nogal wat gemengde reacties op. Veel tweeps maakten zich bij voorbaat al zorgen over wat Musk met het platform zou gaan doen. Kort na de bekrachtiging van de overname werden die zorgen alleen maar groter. Musk gaf aan Twitter te gaan ‘stroomlijnen’ en strooide hij met plannen om het platform weer winstgevend te maken. Daarop gingen miljoenen gebruikers op zoek naar een alternatief.

Aantal actieve Mastodon gebruikers fors gedaald



Mastodon spinde daar in de eerste maanden na de overname van Twitter het meeste garen bij. Dat platform verwelkomde in korte tijd miljoenen nieuwe gebruikers. Die ‘hype’ lijkt nu, amper vijf maanden nadat Musk het roer van Twitter overnam, alweer op zijn retour.

In de eerste week na de overname van Twitter door Musk steeg het aantal actieve maandelijkse gebruikers van Mastodon naar meer dan 1 miljoen. Drie weken later was dat al ruim 2,5 miljoen. Dat bleek ook meteen de piek want in de weken en maanden die volgden, tussen medio december en medio februari, daalde dat aantal weer met meer dan 1 miljoen.