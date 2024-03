​Je kunt meer geld verdienen met lange video’s op TikTok

Lange video's op TikTok

In een half jaar tijd is het budget dat TikTok aanbiedt aan creators voor hun langere video’s flink gegroeid. Het fonds is er in plaats van het 1 miljard dollar Creator Fund en gaat in de komende weken uit de bèta. De test is voorbij en TikTok is tot de conclusie gekomen dat langspeelcontent de toekomst is. Naast de korte video’s uiteraard, want dat is waar het platform beroemd mee is geworden. Plus: dat werkt ook heel erg goed.

Waar YouTube voorheen de plek was voor langere video’s, probeert TikTok stukje bij beetje die positie in te nemen. Met dit nieuwe Creator Rewards Program wil het creators belonen voor het maken van lange video’s. TikTok doet het overigens niet alleen om nog meer in YouTube’s vaarwater te zitten: het ziet ook dat mensen volop kijken, reageren en liken als het om langere video’s gaat. Gebruikers zouden de helft van hun tijd op TikTok besteden aan het kijken van langere TikTok.