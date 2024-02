​Je kunt je Facebook-berichten straks doorposten op Threads

De wereld van social media verandert steeds meer. Enerzijds omdat Meta nu eenmaal de meeste succesvolle social media-platforms in handen heeft, anderzijds omdat de EU ook zijn zegje doet. En dat zegje komt met veel regels. De nieuwe manier waarop social media nog meer samenkomen is de mogelijkheid om te crossposten van Facebook naar Threads .

Er verschijnen nu al Threads-posts op Facebook, want het werkt ook de andere kant op. Op deze manier heb je als je een post maakt steeds meer te kiezen: moet het doorgeplaatst op Instagram , voor wie moet het zichtbaar zijn, moeten er foto’s bij, mag het op Threads? Het was al mogelijk om het op Instagram door te plaatsen, maar omdat Facebook iets meer tekstgebaseerd is dan Instagram werkt dat niet altijd lekker door. Threads is natuurlijk ook wel heel tekstgebaseerd, dus in principe zou het kunnen, maar waarom bestaat Threads als je er toch alles van Facebook op zet?

Het is nu nog een test, maar reken maar dat dit binnenkort naar iedereen komt. Je Facebook-post kan straks ook naar Threads worden doorgeplaatst. Het idee is dat je daardoor makkelijker je updates kunt delen, omdat je niet op allerlei sociale media-apps hoeft te gaan. Tegelijkertijd roepen dit soort dingen ook vragen op: waarom zou je dezelfde dingen posten op deze typen social media? Over het algemeen heeft de gemiddelde persoon op meerdere platforms ongeveer dezelfde volgers…

Homogene social media

Kortom, de aanpassing komt met veel vragen: wat dat betreft is het plan van de EU veel beter: openbreken die social media. Door ze opener te maken kun je die post die iemand op Facebook zet, gewoon uitlezen in Threads. Het hoeft dan niet te worden doorgeplaatst: iemand plaatst iets een keer op een social medium en als jouw favoriete social media-app gekoppeld is aan die app (en dat worden er als het goed is steeds meer), dan kun je het daar gewoon lezen. Geen doorplaatsingen en doublures, gewoon openheid.

Het onhandige is ook dat je op Threads niet ziet dat de Facebookpost is doorgezet. Hierdoor kun je dezelfde post misschien wel helemaal opnieuw gaan lezen en bekijken, terwijl je die al op Facebook hebt gezien. Nu zal dat in de praktijk niet heel vaak voorkomen, omdat je waarschijnlijk al snel ziet dat het hetzelfde is, maar stel je toch eens voor dat iedereen al zijn Facebookposts op Threads doorplaatst: dan wordt het Twitter-antwoord van Meta er toch een stuk minder interessant op. Zou Meta dit als manier gebruiken om meer posts te genereren op het platform, is Threads nog niet genoeg?

Het is de verhomogenisering van social media en we moeten maar afwachten waar dat uiteindelijk op uitdraait, zeker met de nieuwe wetgeving van Europa die vanaf maart van kracht is. Dat het grote impact kan gaan hebben over hoe we met social media omgaan is duidelijk.