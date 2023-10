Wat als AI straks posts maakt die in je tijdlijn voorbij komen?

Met de komst van AI is het nog steeds heel erg kijken wat nu precies de grenzen zijn. Tenminste, steeds meer mensen komen erachter dat AI op zich juist vrij grenzeloos is. Het is vooral kijken wat wij als mensheid oke achten of niet. We noemden hier al eens het idee dat straks AI met AI flirt op Tinder , omdat mensen naar ChatGPT grijpen om iets grappigs te zeggen tegen hun match. Maar het kan natuurlijk nog verder gaan: wat als AI bijvoorbeeld posts maakt die in je tijdlijn voorbij komen?

Mark Zuckerberg ziet het zitten

De discussie laait op door iets wat Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft gezegd. In een call met investeerders rondom de cijfers (en dus ook de toekomst) sprak hij: “Wat ik voorspel is... Ik denk dat de fundamentele technologie rond generatieve AI de manier waarop mensen de verschillende apps die we bouwen gebruiken, ingrijpend zal veranderen. Voor de feed-apps denk ik dat in de loop der tijd meer van de inhoud die mensen consumeren zal worden gegenereerd of bewerkt door AI. Een deel ervan zal... makers hebben nu al deze tools om content makkelijker en leuker te maken. En ik denk dat we na verloop van tijd misschien zelfs op het punt komen dat we content rechtstreeks voor mensen kunnen genereren op basis van wat hen interesseert.”

Het is interessant wat hij zegt, want hij ziet blijkbaar voor zich dat AI voor mensen posts gaat maken. Je zou ook kunnen bedenken dat AI misschien zelf wel als een soort persona optreden. Waarschijnlijk wordt het een mengeling tussen die twee. Dat je bijvoorbeeld vrienden bent met Laura Jenny op Facebook, die posts laat maken door AI, terwijl je ook iemand volgt die Emma James heet die niet echt bestaat, maar volledig AI is. Het is de vraag of we dat erg vinden. Er zijn ook sites die al gebruikmaken van AI als reageerder op artikelen. Daarbij heb je dus als je reageert misschien wel discussies met een AI-bot, in plaats van met een echt mens.