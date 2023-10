​De vreemde relatie tussen dating-apps en AI

De CEO van Bumble is overtuigd: als je AI goed gebruikt, dan krijg je meer dates. Whitney Wolfe Ford werkte eerst bij Tinder, maar startte toen met Bumble, dat een iets vrouwvriendelijker alternatief zou moeten zijn. Ze ziet het helemaal voor zich: mensen die eerst op een AI-chatbot hun openingszinnen en gespreksstof oefenen, voordat ze aan het echte werk beginnen. Tegelijkertijd schreven wij ook al eerder dat er ook mensen zijn die AI gebruiken om zinnen te bedenken om tegen matches te zeggen. Doen twee mensen dat, dan praten eigenlijk geen matches meer met elkaar, maar twee robots. En dat is toch best een beetje vreemd.

Bumble envisions AI as the future digital cupid Speaking at the ‘Code Conference,’ Bumble CEO Whitney Wolfe Herd unveiled a vision where AI technology enhances online dating by improving compatibility matching—thus emphasizing AI's role as a digital matchmaker. pic.twitter.com/4RBKyKtlOg

Datingapps en kunstmatige intelligentie

Whitney Wolfe Ford denkt dat AI een van de meest interessante momenten in de datingwereld zijn. Ze is er zelfs van overtuigd dat mensen over de hele wereld eerder hun geluk vinden door AI. Op een veiligere manier zelfs, denkt ze. Enerzijds zal ze daar gelijk in hebben: je kunt door goed ‘afgerichte’ AI inderdaad veel hulp krijgen met flirten. Het is en blijft moeilijk om een gesprek leuk te beginnen en voor sommige matches is dat al een make-or-break-situatie. Flirten met een echt mens is spannend, want je weet niet hoe ze gaan reageren. Op AI kun je oefenen hoe iemand kan reageren. Bovendien kun je de AI ook om wat hulp vragen, en misschien kan de kunstmatige intelligentie je wel een beetje geruststellen.

Daar zijn we natuurlijk helemaal voor. Maar in hoeverre moet je AI dan gebruiken? Het is toch heel ongemakkelijk als je online geweldig contact hebt met iemand, maar er dan op de date achter komt dat je allebei eigenlijk ontzettend awkward bent. Het kan schattig zijn, maar je kunt ook een idee van iemand hebben dat dus helemaal niet blijkt te kloppen, en dan sta je wel even met je mond vol tanden. Overigens wil de Bumble-ceo ook zeker niet te veel AI toevoegen waar het gaat om intermenselijk contact: dat moet lekker intermenselijk blijven. Ook is het niet van plan om een soort AI-persoonlijkheden te maken waarop mensen dan verliefd kunnen worden, in tegenstelling tot andere apps. Dat zou natuurlijk ook wat tegenstrijdig zijn bij een dating-app, die erop uit is om je aan een ‘echte liefde’ te helpen.