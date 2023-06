Instagram maakt het mogelijk om Reels te downloaden

Instagram Reels downloaden

Instagram-opperhoofd Adam Mosseri heeft op zijn eigen Instagram-broadcastkanaal (ook een nieuwe mogelijkheid van Instagram) meer verteld over hoe dat in zijn werk gaat met die Reels downloaden. Het idee is dat je een openbare Reel kunt downloaden om hem vervolgens ook makkelijker te kunnen delen buiten Instagram om. Is het heel revolutionair? Zeker niet: dit is wederom een functie die Instagram op genadeloze wijze steelt van TikTok. Op die manier kun je bijvoorbeeld je oma die geen social media heeft toch een leuke video laten zien. Of een lifehack, wanneer ze per ongeluk een glas advocaat op haar witte broek heeft gemorst.

Hoe je een Instagram Reel kunt downloaden, als de functie er eenmaal wel is in Nederland, dat is door een Reel te openen die je wil opslaan, op het deel-icoontje te tikken rechtsonderin en dan beneden op ‘download(en)’ te tikken. Je ziet de video dan vanzelf in je galerij van je telefoon bij video’s staan. Handig voor het delen, maar het is wel iets waar je je als maker van Reels extra bewust van moet zijn. Niet alleen dat mensen je Reel verder kunnen delen (want op zich zou je daar al rekening mee moeten houden bij zoiets openbaars), maar ook dat je misschien minder views lijkt te hebben dan je in werkelijkheid hebt, omdat mensen de video ‘offline’ bekijken.