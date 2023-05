10 tips en tricks voor Instagram

Instagram begint steeds meer op TikTok te lijken en waar iedereen dacht dat dat geen goed idee was, blijken Reels er juist voor te zorgen dat we 24 procent meer tijd op het social medium besteden. Bovendien is het ook wel leuk dat er vaak nieuwe dingen te ontdekken zijn binnen Instagram. Zoveel, dat je misschien niet zeker weet of je wel alles eruithaalt wat erin zit. Vandaar dat we met 10 tips en tricks komen om je van wat lifehacks te voorzien voor Meta’s social medium.

Het is heel gek dat social media elkaar constant nadoen, maar toch ook weer niet helemaal. Bij Twitter en Instagram doen de hashtags er echter nog steeds flink toe, dus zet ze in. Kijk bij soortgelijke posts van anderen wat zij doen qua hashtags en laat je inspireren. Maak je bijvoorbeeld een serie posts, denk dan van tevoren vast na over de hashtags en noteer die, zodat je die makkelijk kunt kopiëren in je volgende posts.

Instagram is een social medium, maar sommige mensen vergeten dat. Interactie is erg belangrijk: zorg dus dat je niet alleen maar zendt, maar ook op anderen reageert: in tekst, door te liken of door te reposten. Reageer ook volop op mensen die onder jouw posts reageren. Dat is niet alleen goed voor het algoritme, maar ook voor de persoon die ook de moeite nam om op jou te reageren.

3. Roep op tot actie

In de marketingwereld noemen ze het ook wel een ‘call to action’: mensen vinden het natuurlijk leuk om je posts te bekijken, maar welk gevoel wil je ze daarna geven. Moeten ze hun schouders ophalen en verder gaan met hun leven, of moeten ze in actie komen? Met zo’n call to action wordt dan ook bedoeld dat je de volgers helpt bedenken wat ze kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een vraag waarbij mensen hun mening kunnen achterlaten, of een knop waarop mensen kunnen klikken om naar je website door te gaan. Laat het duidelijk zijn wat je volgers kunnen doen en je zal merken: ze doen het mogelijk nog ook.

4. Wijzig welke advertenties je te zien krijgt

Sommige mensen vinden het fijn dat Instagram je zo goed kent dat je ook daadwerkelijk advertenties te zien krijgt die inderdaad erg goed in je straat je passen, anderen vinden het intimiderend. Het valt wel op dat Instagram veel advertenties herhaalt de laatste tijd: dan heb je er eentje al meerdere malen weggeswiped, maar blijft hij maar geserveerd worden. Wil je je voorkeuren instellen op het gebied van advertentie-onderwerpen, dan kan dat gewoon. Tik op je avatar, ga via de streepjes naar ‘Instellingen’ en tik dan op ‘Advertenties’ om bij onderwerpen te kiezen waar je wel of niet reclames van wil zien.