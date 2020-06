Meer volgers op Instagram? Dit zijn de nieuwste tips & trucs!

Waarom zou je meer volgers willen krijgen op Instagram? Het antwoord is heel simpel: om je bereik te vergroten. Dat is misschien niet zo relevant als je alleen foto's post voor vrienden en familie, maar wel als je serieus werk wilt maken van je account. Daarom steken influencers, bloggers en merken zoveel energie in hun Instagram-account.

Volgers kopen is echt niet oké

Het kopen van volgers was jarenlang (stiekem) heel populair, maar lijkt nu gelukkig toch echt op z'n retour. Sowieso is het nu helemaal 'in' om een minder perfect plaatje te tonen op social media, dus daar horen al die nepprofielen niet meer tussen. Gelukkig zijn er ook andere manieren om je bereik op Instagram te vergroten en wij vertellen je hoe je dit kunt doen!

Maak je account openbaar

We weten dat het ten koste gaat van een deel van je privacy, maar zolang je geen BN'er of Hollywoodster bent, moet je je account echt op openbaar zetten. Je bent beter vindbaar voor toekomstige volgers en de hashtags die je gebruikt (waarover later meer) kunnen door anderen worden gevonden. Dat gaat je zeker helpen om je bereik te vergroten.

Gebruik (de juiste) hashtags

Nog steeds belangrijk: hashtags. En dan wel de juiste hashtags uiteraard. Gebruik ze in je posts en stories. Het mooie is dat Instagram jou suggesties geeft welke de meest trending zijn. Wanneer je bijvoorbeeld 'interieur' intikt, krijg je meteen te zien hoe vaak de hashtag wordt gebruikt. Meer betekent niet altijd beter trouwens, want je valt nogal snel weg in een grote hoeveelheid hashtags.

Kies welke voor jou relevant zijn, die goed bij je foto passen en bedenk je dat Engelstalige hashtags niet vaak door Nederlandse Instagrammers worden gebruikt (verplaats je dus in je doelgroep). Vergeet ook niet je bio aan te passen en daarin de voor jou meest relevante hashtags te gebruiken. En plaats ze in je stories!

Maak Instagram Stories

Stories bestaan inmiddels al een aantal jaar en de opties worden steeds uitgebreider. Ze zijn onverminderd populair en helpen je om het bereik van je account te vergroten. Zeker wanneer je regelmatig stories post, zul je zien dat ze steeds beter worden bekeken. Bedenk je wel goed wat je wilt vertellen. Wat is je doel? Je vrienden en familie laten zien wat je doet? Of wil je dat nieuwe idee of jezelf eens goed onder de aandacht brengen?

Tips om rekening mee te houden bij het plaatsen van stories:

Wanneer je een locatie toevoegt (en je profiel openbaar hebt staan), is deze zichtbaar voor iedereen en zal het waarschijnlijk ook bekeken worden door niet-volgers. Wellicht levert je dat een aantal nieuwe volgers op.

Gebruik ook in je stories hashtags. Je kunt er 1 toevoegen als sticker en maximaal 10 in de tekst. Wanneer je niet wilt dat ze allemaal zichtbaar zijn (want dat verpest je foto misschien een beetje), plaats je ze achter je foto (even klein maken en 'over' die hashtags plaatsen).

Zelf hashtags bedenken en volgen

Maak je rotan stoelen? Ga dan #rotanstoelen volgen om te zien wie er allemaal affiniteit mee heeft. Bekijk regelmatig alle posts die deze hashtag hebben gebruikt en like ze. Dat kan je nieuwe volgers opleveren, omdat anderen misschien dan weer nieuwsgierig zijn geworden naar jouw account.

Wat ook goed kan werken, is het zelf bedenken van een hashtag. Wanneer deze viral gaat levert het je zeker veel nieuwe volgers op. Denk hier goed over na, check of de hashtag nog niet wordt gebruikt en roep anderen op om je hashtag te gebruiken in hun posts en stories (en vraag ze eventueel af en toe om jou hierin te taggen).

Reageer snel en op posts van anderen

Wanneer jij op posts van anderen reageert kan dat jouw bereik ook groter maken. Zeker als je het doet onder foto's die een link hebben met wat jij zelf doet. Ben je fanatiek in de sportschool? Volg dan andere 'fitfluencers' en reageer af en toe met een persoonlijke boodschap onder een post. Of stel een vraag, dat zorgt voor interactie en zo zien andere volgers jouw account ook.

Houd het echt persoonlijk! Je kunt automatische 'bots' inzetten die onder posts met bepaalde hashtags bijvoorbeeld 'great' zetten, maar daarmee val je tegenwoordig al snel door de mand. Probeer zo snel mogelijk te reageren op reacties van volgers onder jouw eigen posts (dit heeft met het algoritme te maken). Interactie scoort sowieso nog steeds goed op the gram, dus stel vooral regelmatig een vraag in je post of story.

Persoonlijk profiel of business account?

Maakt je account onderdeel uit van je bedrijf of wil je er ooit een business van maken? Maak dan een business account aan. Groot voordeel: je ziet dan veel meer statistieken. En dat is niet alleen leuk, maar vooral heel handig. Je kunt dan veel beter zien wat scoort, dit geldt voor zowel stories als posts (ga naar 'statistieken bekijken'). Tenslotte, we zeggen het nog maar eens, check nog eens je bio. Dat is namelijk het eerste wat bezoekers aan je profiel zien. Op basis daarvan beslissen ze binnen een paar seconden of ze je wel of niet gaan volgen. Doe inspiratie op bij anderen en bekijk en bedenk wat jou en je doelgroep aanspreekt.

Denk goed na over de foto's die je plaatst

De tijd van perfecte plaatjes is echt voorbij op Instagram. Hoera! Je feed hoeft er niet meer helemaal gestyled uit te zien en je foto's mogen er ook wel op verschijnen zonder een ernorme 'filter opknapbeurt'. Toch is het wel leuk en duidelijk voor je volgers als je foto's een soort van herkenbaarheid uitstralen. Denk er gewoon eens goed over na en test uit wat bij je past.

Er is ook nog zoiets als algoritme op Instagram, maar dat is voer voor een volgend artikel. Veel plezier en vergeet niet: je echte leven is natuurlijk altijd nog belangrijker dan het aantal volgers op 'the gram'!