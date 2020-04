Deze Instagrammer laat zien hoe je thuis toffe reisfoto's maakt

Omdat we op dit moment niet naar buiten kunnen, moeten we op zoek gaan naar andere manieren om onszelf te vermaken. Het wordt afgeraden om massaal parken, stranden en bossen te bezoeken, om zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden. Nu de temperatuur flink is opgelopen, is het echter wel heel verleidelijk om naar buiten te gaan. En dus bedacht outdoor Instagrammer Erin Sullivan een leuke challenge: #OurGreatIndoors. Post foto's op Instagram die je doen denken aan het grote avontuur buiten.

Our Great Indoors

Door te improviseren met dingen die je in huis hebt, kun je verrassend leuke outdoorscènes nabootsten. Erin geeft zelf alvast het goede voorbeeld. Het is wel handig om broccoli, mooi wit beddengoed en pannenkoeken in huis te hebben én je Lego-poppetjes van zolder te halen!