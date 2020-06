​Een goede Instagram-foto: daar zit wetenschap achter

Als je een foto op Instagram plaatst, dan kun je misschien wel enigszins inschatten welke het goed gaat doen en welke iets minder. Geen wonder, want er zijn veel zaken die een foto minder mooi maken: een net scheve horizon, een foto van tekst die bewogen is, enzovoort. Echter blijkt er naast die aannemelijke zaken een hele wetenschap te liggen achter de goede Instagramfoto. Lees en leer.



Doelloos scrollen

The Next Web sprak met een psycholoog, een neurowetenschapper en een designer. Neurowetenschapper Dr. Tedi Asher meent dat er twee manieren is om te denken. De ene is een soort snelkoppelingsmanier waardoor we dagelijks gigantisch veel informatie kunnen verwerken. Het is onbewust en razendsnel. Het wordt gebruikt bij hersenloze dingen zoals domme televisieprogramma’s kijken en scrollen door social media. Het tweede systeem is juist heel bewust: wanneer je met volle focus en interesse naar een film kijkt, of als een bepaalde foto op social media je opvalt.

Dat laatste gebeurt vaak door dingen die je hoort, ziet, proeft, ruikt of aanraakt. Tegelijkertijd kunnen het ook dingen zijn gestimuleerd door doelen, emoties en herinneringen. Sterker nog: deze werken altijd samen om je dat sprankeltje interesse te geven. En dat bepaalt het brein enorm snel, want dat is een kwestie van milliseconden. Wat je bijvoorbeeld kan helpen, dat is kleurgebruik.