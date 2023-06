Instagram gaat de Bumble-kant op

DM's op Instagram

Meta schrijft: “We willen mensen beschermen tegen ongewenste interacties in Instagram DM's, en deze bescherming is vooral belangrijk als het gaat om tieners. We tonen al veiligheidsmeldingen wanneer volwassenen die mogelijk verdacht gedrag vertonen tieners berichten sturen, en we beperken mensen ouder dan 19 jaar in het sturen van privéberichten naar tieners die hen niet volgen. We testen nu extra functies om te beperken hoe mensen kunnen communiceren met en berichten kunnen sturen aan anderen die hen niet volgen.”

Het gaat om twee mogelijkheden, namelijk dat je voordat je een bericht kunt sturen naar iemand die je niet volgt, je eerst een uitnodiging moet sturen om toestemming te krijgen. Mensen kunnen daarbij maar één uitnodiging per keer sturen en kunnen niet meer sturen totdat de ontvanger de uitnodiging om te verbinden accepteert. De tweede manier is om die uitnodigingen te beperken: het is alleen tekst, dus mensen kunnen geen foto's, video's of spraakberichten sturen of bellen totdat de ontvanger de uitnodiging om te chatten heeft geaccepteerd. Door deze wijzigingen ontvangen mensen geen ongewenste foto's, video's of andere media van mensen die ze niet volgen.