Waarom dat naaktfoto-filter belangrijk is voor Instagram

Instagram komt binnenkort met een filter gebrand op naaktfoto’s die in direct messages (privéberichten) worden gestuurd. Het is de bedoeling dat ongewenste naaktfoto’s niet meer kunnen worden afgeleverd bij de ontvanger. Dat is erg belangrijk.

Het is nog in ontwikkeling, maar Instagram is bezig met een algoritme dat ervoor moet zorgen dat ongewenste berichten en foto’s worden weggefilterd. Via kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld vervelende taal of bloot uit berichten worden gehaald voordat de ontvanger dit hoeft te zien. Dat zou qua mentale problemen enorm kunnen schelen. Op dit moment ontvang je zulke berichten, lees je ze wel en ook al kun je het vlaggen bij Instagram , je hebt alsnog die nare berichten gelezen.

Instagram

Het zou de Instagram-ervaring aanzienlijk minder dreigend kunnen maken en daardoor is er meer ruimte voor positiviteit en een goed gevoel wanneer je de app opent. Menig Instagram-gebruiker wordt online lastig gevallen, onder andere op seksueel gebied. Soms is dat door vage phishing-achtige accounts, maar dat kan ook door bekenden of ‘fans’ zijn. Je kunt overigens zelf kiezen of je het filter inschakelt of niet, dus mocht je juist graag sexy gesprekken hebben en foto’s delen via DM’s, dan kan dat zeker nog. Bovendien krijg je door het filter -en dat is wel weer tricky- wel de optie of je de foto wil bekijken.

Dat is ergens jammer, want veel mensen zijn toch nieuwsgierig. Zelfs als ze weten dat het niets goeds kan zijn. Tegelijkertijd kan iemand natuurlijk ‘godsamme, wat vind ik je een mooi mens’ zeggen, en er misschien uitgefilterd worden omdat godsamme een scheldwoord is. Het is dus wel nodig dat het een optie is om de foto of het bericht wel te bekijken, het is alleen wel een strijd met de nieuwsgierigheid om dan wel of niet te kijken. Aan de andere kant weet je na een naar bericht te hebben gezien waarschijnlijk wel dat er nog meer ellende bij iemand vandaan komt, dus reden genoeg om dat filter toch wel dankbaar te zijn.