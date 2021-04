Instagram filtert automatisch beledigende DM's

Instagram komt met een nieuwe functie. Met de nieuwe tool kunnen Instgrammers automatisch directe berichtverzoeken met aanstootgevende woorden, zinnen en emoji's filteren. De tool is volgens The Verge specifiek bedoeld voor beroemdheden en publieke figuren die een groot aantal ongewenste, schadelijke DM's ontvangen.

Specifieke update van Instagram

De update bouwt voort op het werk van Instagram om haatzaaiende uitlatingen op het platform te bestrijden. In februari zei het bedrijf dat het zou beginnen met het uitschakelen van de accounts van gebruikers die meerdere intimiderende berichten hebben verzonden.

Het filter voor bericht verzoeken kan worden in- of uitgeschakeld in een nieuw gedeelte van de app. Als het is ingeschakeld, worden aanstootgevende berichten naar een aparte map verplaatst. DM's in deze map zijn verborgen, zodat gebruikers door berichten kunnen bladeren zonder te hoeven lezen wat ze zeggen. Als een gebruiker een bericht aantikt, kan hij het lezen, verwijderen of rapporteren.