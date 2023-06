Instagram laat je nu delen welke muziek je luistert

Als je niet zo van muziek houdt dan zal deze update je weinig interesseren, maar voor iedereen die elke zomer weer een ultieme summerjam heeft of zich simpelweg graag uit via de songteksten en melodieën van een ander is het fantastisch. Instagram laat je in de Notes nu namelijk tonen welke muziek je luistert. En dat niet alleen: er is ook 30 seconden aan muziek te horen wanneer mensen op je status tikken.

Instagram Notes Je kunt in Instagram al een tijdje Notes maken. Dat zijn een soort spreekbolletjes waarmee je kort je status kunt tonen. We schreven laatst al dat jongeren daar vaak heel creatieve dingen mee doen, maar nu wordt het nog creatiever: je kunt er muziek aan toevoegen. Mensen kunnen lezen wat je luistert, maar er dus ook een halve minuut van meegenieten. Het is daarnaast nog steeds mogelijk om een statusupdate te plaatsen (zolang je het maar kort houdt). Ook komt er nog iets nieuws naar Notes, want je kunt er nu een vertaalknop bij vinden. Hierdoor kun je ook de statusupdate van die Indiase vriend of die Arabische tante begrijpen als je hun taal niet machtig bent. Wil je trouwens zelf een Note maken, dan ga je hiervoor naar de chat binnen Instagram (het Dm-gedeelte). Daar staat 'Laat weten wat je bezighoudt' en als je daarop tikt, dan kun je je statusupdate delen. Sommige mensen gebruiken Notes om te laten weten dat ze even niet online zijn, terwijl anderen het puur gebruiken om iets grappigs te zeggen.



Project 92 Notes bestaat nog niet zo lang binnen Instagram, het is eind vorig jaar geïntroduceerd. Het lijkt erop dat Instagram er wel brood in ziet, al is het natuurlijk ondertussen ook bezig aan een heel eigen antwoord op Twitter: het spannende Project 92 waarover we vorige week schreven. Tot nu toe lijken sowieso vooral de jongere gebruikers het in te zetten. Maar goed, dat betekent toch meestal dat de 'oudjes' snel volgen.