Instagram Notes blijkt vooral goed te zijn voor flirten

Elkaar een aubergine of waterdruppels sturen op WhatsApp, dat is het allang niet meer. Je slide even in iemands Instagram DM’s en stuurt daar iets gevats. Hoewel, ook dat schijnt inmiddels al bijna achterhaald: Instagram Notes is nu het nieuwe vehikel om er eens even lustig op los te flirten .

Echter worden die Notes niet alleen gebruikt om te zeggen dat mensen in spanning zijn voor een concert, of dat ze vandaag een rotdag hebben omdat hun fietsband weer lek is: het is ook een manier om te flirten, zo blijkt. Instagram laat weten dat er geheime codes zijn waarmee jongeren elkaar het hof maken. Het gaat door middel van de letters en cijfers van het alfabet en sinds 5 april zijn er al 1,3 miljoen lettercodes gedeeld.

Instagram Notes is een functie binnen de Direct Message-sectie van de app en hiermee kun je een soort statusupdate neerzetten. Het zijn eigenlijk een soort Stories, maar dan binnen de DM’s en alleen in tekst. Verder werken ze precies hetzelfde als Stories, zoals het 24 uur blijven staan en de weergave van je profielfoto met een cirkel erom met daarbij meteen de tekst, al kun je er ook op tikken om de tekst wat groter te lezen. Alleen je vrienden kunnen je Notes zien, daarom zit het ook in het DM-gedeelte. Ook al heb je dus een openbaar profiel, zolang mensen je vrienden niet zijn, kunnen ze niet zien wat je te zeggen hebt.

Flirten met Pierre

De lettercodes hebben alles te maken met een letter van een naam. Dat klinkt een beetje gek, maar het werkt als volgt: tikt iemand o22, dan is dat de A, maar o76 is B. Er lijkt dus niet echt een logische opvolging in te zitten, maar dat is wel logisch in een soort geheimtaal. met die codes kun je je vrienden of je crush iets dubbelzinnigs geven aan je boodschap. Heb je bijvoorbeeld net met iemand genaamd Pierre een nogal ingewikkelde situationship, dan kun je hem een hint geven dat hij wel eens mag bedenken wat het nou echt wordt, door bijvoorbeeld in je Notes te zeggen: “Ik heb zoveel zin in Make Up Your Mind vanavond. o29.”

De een zal weten dat je zin hebt om het dragqueen-programma te kijken, de ander zal snappen dat er een P bij staat en misschien zelfs weten over wie je het hebt. Het idee is niet zozeer om hele woorden uit te spellen met de codes, vooral om toch wat subtieler te werk te gaan. Pierre weet natuurlijk allang door jullie contact dat het over hem gaat, als hij tenminste op de hoogte is van die codes.