Instagram Stories krijgt knop om te liken: scheelt weer DM’s

Een Instagram Story liken

Het is altijd een beetje een dilemma: als ik nu iemands Stories like, dan krijgen ze meteen een DM (Direct Messages, oftewel: privéberichten). Hierdoor voelen mensen zich wat meer verplicht om te antwoorden op je like, terwijl dat bij de likes onder de gewone foto’s in de timeline helemaal niet het geval is. Op zich leuk dat het een ‘conversation starter’ is, maar soms is het toch wat overdreven en kun je hierdoor zelfs kiezen om iets dan maar niet te liken, terwijl je het wel waardeert.

Daaraan komt nu een einde, want Instagram-baas Adam Mosseri heeft aangekondigd dat er een privé-likeknop komt. Dat klinkt erg spannend, maar het betekent eigenlijk gewoon dat je nu likes kunt geven op Stories, zonder dat dit meteen in de DM’s van iemand komt te staan. Je krijgt dan dus niet als Stories-maker een notificatie dat je een DM hebt, alleen maar dat er een like is binnengekomen (al zal dat uiteraard ook afhangen van je instellingen). Zeker als je veel likes op verhalen krijgt, dan kan je telefoon wel eens overstromen met notificaties en dat is vervelend.