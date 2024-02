Helft van volwassen op TikTok heeft nooit een video geplaatst

Het is al langer een soort regel die je op veel social media kunt toepassen: de 1 procent-regel. Hierbij zie je dat 1 procent van de mensen online content maken, 10 procent ook iets met de content doet (liken, delen, reageren) en dat de rest alleen maar kijkt. In het onderzoek (door Pew Research Center) werden meer dan 2.500 volwassenen ondervraagt die op TikTok aanwezig zijn en daaruit blijkt dat we vooral veel kijken. Vaak wordt de bio niet eens geüpdatet.

Je merkt dus ook wel een verschil tussen de media waar het gaat om hoeveel moeite iets kost: een tweet schrijven met wat hersenspinsels is makkelijker gedaan dan een video produceren: zeker eentje voor YouTube, waar de kwaliteit doorgaans wat hoger ligt. TikTok bevat ook veel snelgemaakte video’s die mensen vanuit hun auto filmen. 25 procent van de meest actieve posters op TikTok maken 98 procent van alle openbare videocontent op het platform. Bij Twitter is dat ook zo, maar dan doet die 25 procent 97 procent.

Nu is die 1 procent-regel dus niet helemaal accuraat, maar die dateert ook van meer dan vijf jaar geleden, toen de wereld er sowieso nog vrij anders uitzag. Wel blijkt een ding te kloppen: mensen kijken vooral, iets wat uiteraard op het ene medium heviger is dan op het andere. Instagram nodig meer uit om te liken, terwijl YouTube als videoplatform ook wordt meegenomen en mensen daar eigenlijk nog steeds bijna allemaal alleen kijken.

TikTok voor entertainment

In de Verenigde Staten gebruikt een derde van de volwassenen TikTok, stelt het onderzoek. Bij 18- tot 34-jarigen is dat zelfs 56 procent. Er wordt ook veelvuldig nieuws van TikTok gehaald en TikTok wordt ook vaak als een soort Google gebruikt: zeker door jongere generaties. Volwassenen lijken vooralsnog vooral filmpjes te kijken ter vermaak.

Het klinkt wat creepy: volwassenen die maar zitten te pottenkijken op TikTok, maar dat komt vooral omdat de drempel zoveel hoger is. Niet alleen qua video maken, maar ook jezelf zo ‘openbaar’ zetten is voor veel mensen toch net even een stap te ver. Die blijven dus lekker kijken, en misschien dan toch ook af en toe wel een reactie of like weggeven.